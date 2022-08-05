Jadwal Waktu Shalat
Jadwal Waktu Shalat Banda Aceh, Pidie & Beberapa Daerah, Sabtu 6 Agustus 2022
Jadwal waktu shalat di beberapa daerah seperti Banda Aceh, Blangpidie, Sigli, Lhokseumawe, Sabang, Singkil, Meulaboh per Sabtu, 6 Agustus 2022
Penulis: Sara Masroni | Editor: Taufik Hidayat
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Ilustrasi Masjid Taqwa Muhammadiyah Lhokseumawe - Jadwal waktu shalat di beberapa daerah seperti Banda Aceh, Blangpidie, Sigli, Lhokseumawe, Sabang, Singkil, Meulaboh per Sabtu, 6 Agustus 2022 sebagai berikut.
SERAMBINEWS.COM - Jadwal waktu shalat pada Sabtu, 6 Agustus 2022 beberapa daerah di Aceh sebagai berikut.
Dilihat Serambinews.com dari laman resmi Bimas Islam Kemenag, Jadwal Waktu Shalat untuk beberapa daerah di Aceh seperti Banda Aceh, Pidie dan beberapa kabupaten/kota besar di Aceh, Sabtu (6/8/2022).
1. Banda Aceh
Subuh 05.16 WIB
Dhuha 06.59 WIB
Dzuhur 12.48 WIB
Ashar 16.07 WIB
Maghrib 18.58 WIB
Isya 20.09 WIB
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2. Blangpidie, Abdya
Sumber: Serambi Indonesia