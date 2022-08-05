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Jadwal Waktu Shalat

Jadwal Waktu Shalat Banda Aceh, Pidie & Beberapa Daerah, Sabtu 6 Agustus 2022

Jadwal waktu shalat di beberapa daerah seperti Banda Aceh, Blangpidie, Sigli, Lhokseumawe, Sabang, Singkil, Meulaboh per Sabtu, 6 Agustus 2022

Penulis: Sara Masroni | Editor: Taufik Hidayat
zoom-inlihat foto Jadwal Waktu Shalat Banda Aceh, Pidie & Beberapa Daerah, Sabtu 6 Agustus 2022
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Ilustrasi Masjid Taqwa Muhammadiyah Lhokseumawe - Jadwal waktu shalat di beberapa daerah seperti Banda Aceh, Blangpidie, Sigli, Lhokseumawe, Sabang, Singkil, Meulaboh per Sabtu, 6 Agustus 2022 sebagai berikut. 

SERAMBINEWS.COM - Jadwal waktu shalat pada Sabtu, 6 Agustus 2022 beberapa daerah di Aceh sebagai berikut.

Dilihat Serambinews.com dari laman resmi Bimas Islam Kemenag, Jadwal Waktu Shalat untuk beberapa daerah di Aceh seperti Banda Aceh, Pidie dan beberapa kabupaten/kota besar di Aceh, Sabtu (6/8/2022).

1. Banda Aceh

Subuh 05.16 WIB

Dhuha 06.59 WIB

Dzuhur 12.48 WIB

Ashar 16.07 WIB

Maghrib 18.58 WIB

Isya 20.09 WIB

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2. Blangpidie, Abdya

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Jadwal Waktu Shalat
Kemenag
Serambinews.com

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