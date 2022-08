Marc Cucurella Resmi Gabung Chelsea, Biaya Transfer Rp904 Miliar, Manchester City Gigit Jari

SERAMBINEWS.COM - Bek Brighton & Hove Albion, Marc Cucurella, dilaporkan telah sepakat bergabung dengan Chelsea dengan biaya transfer 50 juta pounds (sekitar Rp904 miliar).

Marc Cucurella dipastikan bakal menjadi milik Chelsea pada bursa transfer musim panas 2022.

Pasalnya, pakar transfer kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano, telah mengonfirmasi bahwa Cucurella sepakat bergabung ke Chelsea lewat kalimat saktinya, "Here we go".

Romano juga menjelaskan bahwa The Blues membayar 50 juta pounds (sekitar Rp904 miliar) kepada Brighton & Hove Albion untuk memboyong bek kiri berusia 24 tahun tersebut.



Chelsea juga menyerahkan bek mudanya, Levi Colwill, dalam kesepakatan tersebut.

Kini, Chelsea tinggal menyelesaikan sejumlah detail kecil sebelum meresmikan transfer Marc Cucurella.

Keberhasilan tersebut juga menjadi poin plus bagi Chelsea.

Pasalnya, klub asal London itu berhasil mengungguli Manchester City dalam perburuan Cucurella.

Man City memang lebih dulu mendekati bek kiri tersebut.

Namun, nominal 50 juta pounds yang dipatok Brighton dianggap tidak masuk akal oleh Man City.