Presiden Taiwan Minta Bantuan Masyarakat Internasional, Cegah Agresi China

SERAMBIENWS.COM, TAIPEI - Presiden Taiwan Tsai Ing-wen minta bantuan masyarakat internasional untuk mendukung Taiwan yang demokratis.

Presiden juga berharap masyarakat internasional menghentikan ketegangan yang terjadi di wilayah ini.

Tsai Ing-wen berharap rencana agresi ke negaranya juga harus dicegah dan perang Ukraina tidak terjadi wilayah yang dipimpinnya.

Kelompok Tujuh atau G7 negara industri mengkritik tindakan China.

Mereka mendorong Beijing membatalkan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Wang Yi dan mitranya dari Jepang, Yoshimasa Hayashi.

Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan AS tetap berkomitmen pada kebijakan satu-China.

Baca juga: Taiwan Diambang Perang, China Tembakkan Rudal AS Kirim Kapal Induk

Dilansir AP, Senin (8/8/2022), Amerika Serikat bagaimanapun, mengkritik tindakan Beijing di Selat Taiwan.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyebut China pada dasarnya tidak bertanggung jawab.

“Tidak perlu dan tidak ada alasan untuk ketegangan di wilayah itu,” kata Jean-Pierre.

Di Washington, Duta Besar de facto Taiwan Bi-khim Hsiao mengatakan China tidak punya alasan sangat marah atas kunjungan Pelosi.