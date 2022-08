Mobil Keren Rocky Irit Bahan Bakar, Modal Rp 20 Juta Sampai Rp 30 Jutaan Sudah Masuk Garasi

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Mobil futuristik Daihatsu Rocky yang irit bahan bakar dapat dikatakan tetap sebagai low sport utility vehicle (LSUV) paling terjangkau saat ini.

Rocky memiliki dua pilihan mesin tiga silinder, 1.200 cc dan 1.000 cc turbo dengan pilihan transmisi manual dan D-CVT.

Harga yang ditawarkan untuk Provinsi Aceh on the road, mulai dari Rp 220,4 juta sampai Rp 263,9 juta per unit.

Herizal SE AK, Kepala Cabang Astra Daihatsu di Aceh, Rabu (10/8/2022) mengatakan mobil Rocky dapat ditebus dengan DP atau uang muka mulai Rp 20 juta.

Dia menjelaskan Rocky memilik delapan pilihan warna yang dapat disesuaikan dengan keingin konsumen.

Mulai dari 2-Tone Icy White, Compagno Red, Classic Silver Metallic, Dark Grey Metallic, Ultra Black Solid, Shining Pearl White, Yellow Metallic, dan 2-Tone Compagno Red.

Herizal menjelaskan untuk pilihan warna, transmisi atau juga daya pacu, dapat dilihat langsung di showroom Daihatsu Banda Aceh,

Bagi warga barat-selatan, maka terdapat cabang Daihatsu di Meulaboh, Aceh Barat dan Subulussalam.

Untuk wilayah timur, Daihatsu sudah hadir di Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa.

Dia menjelaskan untuk urusan daya pacu, maka dapat dipilih mesin 1.000 cc turbo bertenaga 95 dk dan torsi puncak 147 Nm.