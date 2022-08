Tak Banyak yang Tahu, Cinta Laura Sampai Pakai 'Topeng' karena Gaya Bicaranya Dijadikan Lelucon

"Itu adalah sebuah topeng yang aku buat untuk diriku sendiri karena aku merasa tidak ada orang yang berhak melihat bahwa mereka telah menyakiti aku. And that's what myself defense mechanism," ujarnya.

SERAMBINEWS.COM - Cinta Laura mempunyai pengalaman buruk ketika masih remaja.

Artis blasteran Indonesia dan Jerman ini menjadi korban bullying.

Hingga ia pun berjanji kepada dirinya sendiri untuk menjadi sosok yang tegas.

Social bullying itu tak lain lantaran Cinta punya logat bahasa Inggris ketika berbahasa Indonesia.

"Gara-gara apa yang aku rasakan saat itu, aku berjanji kepada diri sendiri bahwa aku enggak akan pernah yang lain melihat aku sedih," kata Cinta Laura, dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Rabu (10/8/2022).

"Melihat aku vulnerable (mudah dikecam) and that's why people always thought that I was super confident bahkan mungkin arrogant," tambahnya.

Padahal, kata Cinta, itu bukanlah sifat aslinya.

"Itu adalah sebuah topeng yang aku buat untuk diriku sendiri karena aku merasa tidak ada orang yang berhak melihat bahwa mereka telah menyakiti aku. And that's what myself defense mechanism," ujarnya.

Meskipun pernah sakit hati dan mengganggu mentalnya karena cara berbicaranya dijadikan lelucon publik, Cinta Laura menegaskan kini ia sudah bahagia dan tidak sakit hati lagi.

Sakit hati itu muncul karena ia merasa tidak membuat-buat cara berbicaranya karena dulu ia tidak fasih berbahasa Indonesia.

Terlebih saat itu usianya masih remaja dan belum menemukan jati diri.

Ia lantas menyalurkan kekecewaan itu dengan cara berprestasi lewat karya dan akademik.

Cinta Laura bisa membuktikan ia merupakan seorang yang cerdas dengan masuk ke Columbia University, Amerika Serikat, serta sempat berkarier industri hiburan di negara tersebut.

