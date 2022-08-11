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Satu Jam Bersama Diaspora

Begini Sistem Pendidikan di Arab Saudi, Penjelasan Putra Pidie Profesor di King Abdulaziz

Faisal Abnisa saat ini telah menjadi Associete Profesor dalam bidang Teknik Kimia di King Abdulazis University.

Editor: Syamsul Azman

SERAMBINEWS.COM - Faisal Abnisa saat ini telah menjadi Associete Profesor dalam bidang Teknik Kimia di King Abdulazis University.

Dalam program Satu Jam Bersama Diaspora, Faisal menjelaskan sistem pendidikan di Arab Saudi, ungkapnya di Arab Saudi dalam dunia kampus tidak ada sistem Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Selain itu, kurikulum yang disusun dengan standart akreditasi.

Syedara Lon, simak penjelasan Faisal Abnisa dalam program Satu Jam Bersama Diaspora dengan tema "Kiprah Putra Aceh Sebagai Seorang Profesor di Arab Saudi," dipandu Syamsul Azman Editor Serambi on TV, Rabu (10/8/2022).

Editor: Syamsul Azman Yr

 

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satu jam bersama diaspora
Faisal Abnisa
Syamsul Azman
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Arab Saudi
king abdulaziz university

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