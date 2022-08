5 Tahun Dipimpin Tgk Agam-Suradji Junus, Banyak Program Peduli Rakyat Lahir

SERAMBINEWS.COM - Masa kepemimpinan Wali Kota Sabang Nazaruddin. S.I.Kom atau yang lebih akrab disapa Tgk Agam dan Wakil Wali Kota Sabang, Drs. H. Suradji Junus hampir berakhir.

Di bawah kepemimpinannya, banyak hal yang telah dilakukan dan dicapai dalam memajukan Kota Sabang.



Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Ady Akmal S.IP mengatakan sejak resmi menjabat pada tahun 2017 lalu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang telah merealisasikan berbagai program pro rakyat yang langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Kota Sabang.



Program-program tersebut merupakan visi-misi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang direalisasikan langsung di lapangan kepada masyarakat dan itu sangat membantu meringankan beban mereka, serta juga menjadi tujuan dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



"Diantara program pro rakyat itu, ada program khusus bantuan gizi untuk balita 0-6 tahun. Setiap anak menerima bantuan dana sebesar Rp150 ribu per bulan atau yang lebih dikenal dengan program Gerakan Untuk Anak Sehat (Geunaseh)," kata Ady Akmal, Jumat (12/8/2022).

Selain itu, juga ada bantuan listrik dan gas elpiji gratis, bantuan beasiswa bagi peserta didik dari tingkat SD/sederajat sampai tingkat SMA/sederajat dan bantuan dana kematian hingga beberapa bantuan untuk kebutuhan pokok lainnya.



"Atas kepedulian dari Bapak Wali Kota kepada rakyatnya, banyak penghargaan baik dari Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat diterima," terangnya.



Ady Akmal menyebutkan, sebagai figur kepala daerah terbaik, Tgk Agam berhasil mendapat penghargaan sebagai Best Figure Excellence, pada ajang The Figure Excellence Awards tahun 2021 atau Figur Pembawa Perubahan dan penghargaan sebagai The Best One Inspiring Leaders, dalam ajang Indonesia The Best One Awards tahun 2022.

Tidak hanya itu, kepedulian Pemerintah dalam pemenuhan hak anak juga membawa Kota Sabang meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) dan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2021 pada Kategori Pratama, dari dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).



"Kemudian, Pemerintah Kota Sabang juga berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2017 sampai 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," tuturnya.



Ady menambahkan, Pemerintah Kota Sabang juga meraih penghargaan Nirwasita Tantra Award 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, atas keberhasilan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan serta program kerja yang dapat mengurangi risiko pencemaran lingkungan secara signifikan.(*)

