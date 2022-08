Kenaikan Tarif Ojek Online Berdampak ke Banyak Hal, Ekonom: Tambah Kemacetan dan Kerugian Ekonomi

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah akan menaikkan tarif ojek online (ojol) mulai 29 Agustus 2022.

Semula, kenaikan tarif ojek online direncanakan sejak Minggu, 14 Agustus 2022.

Kebijakan ini termaktub dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Dalam peraturan itu disebutkan, Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi terhadap biaya jasa minimal dengan kenaikan di kisaran 30 persen atau sekitar Rp 2.000 sampai dengan Rp 5.000.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda menilai kenaikan tarif ojol akan membuat inflasi lebih tinggi lagi.

"Inflasi transportasi per Juli 2022 cukup tinggi dimana secara yoy di level 6,65 % , tertinggi kedua setelah makanan, minuman dan tembakau" ujar Huda, Minggu (14/8/2022).

Menurut Huda, selain akan mendorong inflasi, kenaikan tarif ojol juga akan mendorong masyarakat pengguna ojol pindah ke moda transportasi lain atau bahkan kendaraan pribadi.

"Jika menggunakan kendaraan pribadi akan menambah kemacetan dan kerugian ekonomi akan bertambah," katanya.

Huda mengatakan, perpindahan ke transportasi umum akan meningkatkan biaya transportasi masyarakat di mana perjalanan masyarakat akan semakin panjang dan sebagian besar belum terintegrasi moda transportasi umum di kota-kota di Indonesia.

Ia mengatakan, transportasi daring termasuk ojol adalah multisided market dimana ada banyak jenis konsumen yang dilayani oleh sebuah platform.