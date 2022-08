Dari AC Rusak Hingga Plafon Bocor, Temuan Komisi V DPRA di RSUZA

For Serambinews.com

BANDA ACEH - Komisi V DPRA kembali melakukan inpeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh, Sabtu (27/8/2022).

Dalam sidak itu ditemukan sejumlah persoalan, di antaranya kerusakan AC pada ruang rawat inap pasien dan plafon atau atap bocor yang sudah menahun.

"Kerusakan AC pada ruang rawat inap masih belum ada solusi dari sidak tahun 2020 yang lalu.

Demikian juga pada plafon dan atap yang bocor," kata Ketua Komisi V M Rizal Falevi Kirani usai sidak kepada Serambi.

Sidak itu sendiri dihadiri Sekretaris Komisi V Hj Asmidar bersama beberapa anggota Komisi V, yaitu Tarmizi SP, Edi Kamal, Zaini Bakri, dan Azhar Mj Roment.

Kehadiran para wakil rakyat itu diterima pihak manajemen rumah sakit.

Sidak diawali pada pelayanan di IGD, kemudian pada tempat pendaftaran pasien rawat inap, beberapa ruang rawat inap serta pada area publik di RSUZA.

Falevi mengungkapkan, saat melihat pelayanan di IGD, pihaknya melihat pasien yang penuh.

Ia meminta manajemen agar mengelola pasien dengan baik sehingga tidak terjadi penumpukan di IGD.

"Demikian juga untuk dokter spesialis pada IGD pada Sabtu dan Minggu tidak on site, standby, by on call.