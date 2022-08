Irish Bella Umumkan Nama Anak Perempuannya

Artis Irish Bella mengumumkan nama anaknya yang baru lahir melalui unggahan di Instagram.

Nama putri Irish Bella dan Ammar Zoni adalah Ara Puti Sabai Akbar.

“Masya Allah Tabarakallah.

Welcoming our little angel to the world.

Hello Aunty Uncle my name is Ara Puti Sabai Akbar,” tulis Irish Bella dalam keterangannya di Instagram-nya dikutip Sabtu (27/8/2022).

Irish juga menampilkan wajah anaknya tersebut untuk pertama kalinya.

Anaknya sangat menggemaskan ditutup kain lampin dan kepalanya mengenakan kupluk bayi.

Alis baby Ara tampak tebal, bibirnya yang tipis, dan pipinya tampak menggemaskan.

Tampak pula foto Ara bersama Ammar dan Irish.

Nama tengah anak kedua Irish Bella tersebut diambil dari bahasa Minang.