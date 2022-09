Pink Venom Antarkan BLACKPINK Rajai Tangga Lagu di Inggris

“Pink Venom” sekarang menjadi lagu girl group Kpop pertama tanpa artis unggulan yang pernah menghabiskan dua minggu di 40 teratas Official Singles Chart.

SERAMBINEWS.COM - Girl group BLACKPINK kembali mencatat sejarah.

Usai menorehkan pencapaian di kanal YouTube dengan 80 juta subscriber, BLACKPINK mengejutkan para penikmat musik dengan prestasinya.

Kali ini, girl group besutan YG Entertaiment itu merajai tangga lagu di Inggris Raya.

Ya, BLACKPINK baru saja membuat sejarah Kpop di Inggris Raya.

Pada 2 September 2022 waktu setempat, Official Charts Inggris mengumumkan bahwa singel pra-rilis BLACKPINK, "Pink Venom", telah berhasil bertahan di 40 besar Official Singles Chart untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

Official Charts Inggris diketahui setara dengan tangga lagu Billboard AS.

Setelah debut di No. 22 di chart minggu lalu, "Pink Venom" tetap kuat di No. 37 untuk minggu kedua hingga 8 September.

“Pink Venom” sekarang menjadi lagu girl group Kpop pertama tanpa artis unggulan yang pernah menghabiskan dua minggu di 40 teratas Official Singles Chart.

Baca juga: Catat Sejarah, BLACKPINK Tembus 80 Juta Subscriber di YouTube

Sementara BLACKPINK sebelumnya mencapai prestasi dengan "Kiss and Make Up" (kolaborasi 2018 mereka dengan Dua Lipa) dan "Sour Candy" (kolaborasi 2020 mereka dengan Lady Gaga), "Pink Venom" adalah lagu pertama yang hanya dinyanyikan oleh artis Kpop wanita untuk grafik di 40 teratas selama dua minggu.

“Pink Venom” juga merupakan lagu kedelapan BLACKPINK yang masuk ke Official Singles Chart.

Sebelumnya ada “DDU-DU DDU-DU,” “Kiss and Make Up,” “Kill This Love,” “Sour Candy,” “How You Like That,” “Ice Cream,” dan “Lovesick Girls”.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: BLACKPINK Cetak Sejarah di Tangga Lagu Inggris dengan Pink Venom

Baca juga: Tak Banyak yang Tahu, Fakta Unik Member BLACKPINK, Jiso tak Suka Parfum & Jennie Mabuk Perjalanan