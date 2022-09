VIDEO Pj Bupati Abdya Gotong Royong Bersama Pedagang di Pasar Rakyat Manggeng

Laporan Taufik Zass | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), H Darmansah SPd MM ikut serta bergotong royong bersama sejumlah pedagang membersihkan Pasar Rakyat Manggeng, Minggu (04/09/2022).

Dalam kegiatan gotong royong itu, Pj Bupati didampingi Asisten II Setdakab Abdya, Khalid, Kadis Perindagkop, Amri, Kabag Umum, Alman Safriandi, Kabag Humas Indra Darmawan, Camat Manggeng, Hamdani, Kapolsek Manggeng, AKP Syamsuir, dan Danramil.

Selain itu, juga ikut hadir Anggota DPRK Abdya dapil II, Said Abbas dan Hamdani.

Kegiatan gotong royong itu dilakukan setelah Pj Bupati melakukan peninjauan langsung ke Pasar Rakyat Manggeng, pada Jumat, 26 Agustus 2022 lalu. Pada peninjauan itu, Darmansah menanyakan langsung kendala, keluhan, dan harga sewa kios di pasar tersebut.

Setelah pembersihan dilakukan, kata Darmansah, secara pelan-pelan nantinya pedagang sayur akan menempati pasar tersebut. Untuk tahun pertama, biaya sewa lapak digratiskan.

Darmansah menyebutkan, kehadirannya pada kegiatan gotong royong tersebut di samping ikut membantu juga memberikan stimulus kepada pedagang sayur.

Dalam rangka mengaktifkan pasar tersebut, gebrakan pertama yang dilakukan Darmansah adalah menurunkan harga sewa kios (los) di pasar tersebut.

Untuk kios barisan depan dari harga sewa sebelumya Rp 5 juta per tahun menjadi Rp 3 juta. Kemudian kios barisan tengah sebesar Rp 2 juta per tahun dan kios bagian belakang Rp 1 juta per tahunnya.

Tak hanya menekan biaya sewa lebih murah dari harga sebelumnya, Pj Bupati Abdya ini juga memberi kemudahan kepada pedagang yang ingin berjualan di Kios Pasar Rakyat Manggeng tersebut untuk langsung menempati kios tersebut walaupun pembayaran biaya sewanya dengan cara menyicil.(*)

