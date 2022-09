Film Sayap Sayap Patah Tayang Saat Citra Polisi Menjadi Sorotan, Ini Komentar Nicholas Saputra

"Trailer udah rilis, lalu that thing happen. Jadi ya enggak tahu is it good timing bad timing," kata Nicholas sambil tertawa.

SERAMBINEWS.COM - Film Sayap Sayap Patah tengah jadi perbincangan publik.

Film yang diperankan oleh Nicholas Saputra dan Ariel Tatum ini diketahui dirilis saat citra polisi sedang menjadi sorotan warga.

Sebaliknya, film Sayap Sayap Patah justru mengungkap sisi humanisme seorang polisi.

Nicholas Saputra punya jawabannya sendiri mengapa film Sayap Sayap Patah bisa dirilis di tengah ramainya sorotan terhadap institusi kepolisian.

"Sebenarnya kita bikin film ini udah lama, sekitar awal Bulan Februari, jadi kita prep (persiapan) di Bulan Januari, Desember," kata Nicholas dikutip dari YouTube Grace Tahir.

"Terus kita udah punya tanggal tayang udah lama," sambungnya.

Nicholas Saputra menjelaskan bahwa untuk tanggal tayang ini biasanya sudah didapat sejak jauh-jauh hari.

Bahkan sangat mungkin sebuah film mendapat jadwal tayang saat mereka masih proses syuting.

"Karena kan menentukan tanggal tayang enggak bisa mendadak, bahkan ketika filmnya syuting, biasanya orang udah punya tanggal tayang, dan itu rebutan juga," ujar Nicholas.