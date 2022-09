Lagu Kebangsaan Inggris Berubah Jadi 'God Save The King' usai Ratu Elizabeth II Mangkat, Pangeran Charles Naik Tahta

SERAMBINEWS.COM - Lagu Kebangsaan Inggris akan berubah setelah kepergian Ratu Elizabeth II pada Kamis (8/9/2022) waktu setempat.

Pangeran Charles akan menjadi Raja Charles II sebagai penerus takhta Kerajaan Inggris setelah Ratu Elizabeth II tutup usia.

Charles menjadi Raja tertua yang naik taktha setelah 70 tahun ibunya berkuasa.

Pihak kerajaan Inggris juga mengumumkan bahwa Lagu Kebangsaan Inggris Raya akan berubah menyusul meninggalnya Ratu Elizabeth II.

Pihak kerajaan menjelaskan, lagu kebangsaan Inggris Raya berjudul 'God Save The Queen' akan berubah menjadi 'God Save The King', saat pewaris tahta kerajaan Pangeran Charles, dinobatkan sebagai Raja Charles III.

Dijelaskan juga bahwa sebagian besar lirik lagu kebangsaan Inggris Raya itu akan tetap sama, kecuali kata she dan her akan diganti dengan kata he dan his.

Selain itu kata Queen yang berati Ratu dalam lagu kebangsan Inggris Raya, akan diganti menjadi King yang berarti Raja.

Seperti diketahui, God Save The King sebenarnya memang judul asli lagu kebangsaan Inggris Raya.

Dilansir dari situs resmi kerajaan, Lagu itu ditulis pada 1745 dan dikenal sebagai lagu kebangsaan Inggris pada awal abad ke-19.