Harga Emas Banda Aceh Hari Ini per Mayam dan Gram, LM & UBS Turun

SERAMBINEWS.COM - Harga emas di Banda Aceh hari ini per mayam masih stabil, namun terjadi pergerakan naik turun antara emas Logam Mulia (LM/kepingan), Antam dan UBS, Rabu (14/9/2022).

Harga emas di Banda Aceh per mayam masih di angka Rp 2,75 juta (Rp 2.750.000), belum termasuk ongkos pembuatan sebesar Rp 50 ribu.

Sementara emas LM/kepingan turun Rp 5.000 per gramnya, UBS turun Rp 1.000 per gramnya dan emas Antam naik Rp 3.000 per gramnya dengan rincian dapat dilihat di akhir tulisan ini.

Kondisi transaksi masyarakat di Banda Aceh saat ini masih lebih banyak yang membeli dibandingkan yang menjual emas.

“Masyarakat suka membeli emas untuk perhiasan. Selain bisa dipakai, juga bisa untuk investasi,” kata Murizal, pemilik Toko Emas Ichlas di Jalan Tgk Chik Pante Kulu, Pasar Aceh, Banda Aceh saat dikonfirmasi Serambinews.com, Rabu siang.

Ia menyampaikan, investasi dalam bentuk emas bersifat likuid atau mudah dibeli dan dijual jika sewaktu-waktu butuh dana cepat.

“Toko emas di Pasar Aceh pun tidak dikenakan pajak pembelian emas,” tambahnya.

Sementara harga emas batang yang kadar emasnya 999,9 persen atau emas logam mulia kini Rp 835.000 per gramnya.

