Naik Rp 50 Per Kilogram, Berikut Harga TBS Kelapa Sawit di Aceh Selatan Hari Ini, 14 September 2022

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Aceh Selatan atau tepatnya di PT Aceh Trumon Anugrah Kita (PT ATAK) hari ini, Rabu (14/9/2022) naik.

Informasi ini diperoleh Serambinews.com dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, H Nyaklah SP MM, Rabu (14/9/2022).

Hal ini sesuai laporan yang diterima pihaknya dari PT ATAK di Gampong Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan.

"Informasi yang kami terima ada kenaikan 50 rupiah dalam per kilogram. Info dari PKS ATAK dari harga sebelumnya Rp 1.870 menjadi Rp 1.920," kata Nyaklah kepada Serambinews.com, Rabu (14/9/2022).

Dijelaskannya, untuk harga pembelian di tingkat Ram di Kecamatan Trumon Timur, Trumon Tengah, dan Kecamatan Trumon saat ini Rp 1.820/Kg.

Sedangkan di Kecamatan Bakongan Timur harga pembelian di tingkat Ram Rp 1.730/Kg.



"Di Kecamatan Bakongan, Kluet Timur, Kluet Utara dan Pasie Raja harga pembelian di tingkat Ram Rp 1.700 per kilogram, di Kecamatan Kluet Selatan Rp 1.800 per kilogram.

Kemudian di Kecamatan Kota Bahagia Rp 1.600 per kilogram serta di Kecamatan Kluet Tengah Rp 1.650 per kilogram," jelas H Nyaklah. (*)

