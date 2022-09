Harga Emas Hari Ini Per Mayam dan Per Gram di Langsa Senin (19/9/2022)

FOR SERAMBINEWS.COM

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Dalam sepekan terakhir ini harga emas batangan logam mulia (LM) dan sejumlah jenis perhiasan emas di Kota Langsa mengalami penurunan.

Untuk update, Senin (19/9/2022) harga emas batangan LM 99,999 persen kembali turun Rp 2 ribu per gram menjadi Rp 840.000 gram.

"Harga emas batangan LM 99,999 hari ini Rp 840.000 per gram atau turun dari harga Sabtu (17/9/2022) lalu Rp 842.000 per gram," sebut pengelola toko emas Berkat Jasa Sejahtera Kota Langsa, Fakhrurrazi, kepada Serambinews.com.

Namun, menurut Fakhrurrazi, semua harga untuk perhiasan emas tetap stagnan atau harganya tidak mengalami kenaikan dan turun.

Dia merincikan, emas perhiasan 99,5 persen masih bertahan Rp 2.880.000 per mayam.

Berapa bulan sebelumnya emas perhiasan 99,5 persen ini bertahan Rp 2.900.000 per mayam.

"Penurunan harga emas 99,5 persen tersebut turun Rp 20 ribu per mayam sejak Jumat (16/9/2022) lalu," jelasnya.

Kemudian untuk harga emas 97 persen yang juga sempat bertahan lama diharga 2.830.000 per mayam, sejak berapa hari ini masih Rp 2.800.000 per mayam.

Sementara untuk jenis perhiasan emas 70 persen masih tidak ada pergerakan alias terus bertahan di harga Rp 750.000/gram belum termasuk ongkos.