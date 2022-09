Thayeb Loh Angen Membacakan Novel Teuntra Atom di Peyasan Seuni Awak Away

SERAMBINEWS.COM - Novelis Thayeb Loh Angen tampil di Taman Budaya Aceh, Banda Aceh, Sabtu, 24 September 2022 malam.

Thayeb diminta membacakan salah satu novelnya pada acara ‘Peyasan Seuni Awak Away, Harmoni Nada dan Sastra’. Acara ini diselenggarakan oleh Bidang Bahasa dan Seni, Disbudpar Aceh.

M. Yusuf Bombang yang dipercaya sebagai koordinator acara mengatakan, selain menampilkan karya musik, puisi dan hikayat.

Ia juga berkeinginan memunculkan berbagai bentuk karya sastra lainnya menjadi seni pertunjukan.

“Saya melihat novel dan cerpen punya potensi menjadi seni pertunjukan layaknya puisi dan hikayat.

Untuk itu saya minta Thayeb Loh Angen membacakan novel dipanggung ini,” terang seniman hikayat yang juga dikenal dengan nama panggung Apa Kaoy.

Novel yang dibacakan Thayeb Loh Angen adalah ‘Teuntra Atom: Kesaksian seorang Kombatan’. Novel pertamanya ini diterbitkan tahun 2009 oleh CAJP (Center for Aceh Justice and Peace).

“Lokasi dalam novel ini di Aceh Utara, merekam kejadian dipenghujung konflik Aceh dari tahun 1999 hingga 2005,” kenang Thayeb saat menjadi anggota militer ASNLF (Acheh Sumatra National Liberation Front) atau yang lebih dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka, GAM.

“Saya terdorong menulisnya saat menyadari perang itu tidak baik, persis pepatah Melayu, menang jadi arang kalah jadi abu,” sambung laki-laki yang bergabung dengan GAM diusia 20 ditahun 1999.

Tidak semua bab akan dibacakan dari buku yang tebalnya 362 halaman ini.