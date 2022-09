Harga Emas Batangan Turun Lagi Hari Ini, Emas Perhiasan Bertahan di Kisaran Rp 2.880.000 per Mayam

Laporan Zubir I Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Harga emas perhiasan di pasar Kota Langsa, Senin (26/9/2022) terus bertahan di harga rendah.

Sementara harga emas batangan turun lagi.

Untuk harga emas batangan logam mulia (LM) 99,999 persen itu dari sebelumnya bertahan Rp 842.000 per gramnya, kini menjadi Rp 835.000 per gram.

Pengelola toko emas Berkat Jasa Sejahtera Kota Langsa, Fakhrurrazi, kepada Serambinews.com, menyebutkan, untuk harga emas batangan 99,99 persen mengalami penurunan.

Per Senin (26/9/2022) ini harga LM 99,999 persen itu berada pada harga Rp 835.000 per gram, atau turun Rp 7.000 per gram dari harga berapa hari sebelumnya Rp 842.000 per gram.

Sementara untuk emas perhiasan tetap bertahan, jelas Fakhrurrazi, yaitu perhiasan emas 99,5 persen Rp 2.880.000 per mayam.

Lalu, untuk harga emas 97 persen juga masih Rp 2.800.000 per mayam.

Sedangkan perhiasan emas 70 persen tidak tidak ada pergerakan yaitu Rp 750.000/gram belum termasuk ongkos. (*)

