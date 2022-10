Idolakan Natalie Portman, Jiso BLACKPINK Dipertemukan dengan Sang Artis dalam Paris Fashion Week

Keduanya bahkan duduk bersebelahan selama acara. Fakta uniknya, Jisoo beberapa kali dahulu mengaku Natalie Portman adalah aktris favoritnya.

SERAMBINEWS.COM - Video-video rekaman amatir yang menunjukkan suasana berlangsungnya acara Dior beredar pula di internet.

Video tersebut menunjukkan saat-saat Jisoo berfoto bersama Natalie.

Diketahui, Jisoo merupakan Global Brand Ambassador Dior sejak Maret 2021.

Sementara Natalie Portman juga ditunjuk sebagai Global Brand Ambassador Dior tahun 2011 silam.

Aktris Natalie Portman mengunggah fotonya bersama Jisoo member BLACKPINK, Rabu (28/9/2022) di akun Instagram @natalieportman.

Natalie dan Jisoo bertemu di pameran busana koleksi Dior di Paris Fashion Week Spring - Summer 2023 pada hari sebelumnya.

"At yesterday's #DiorSS23 show with @sooyaaa__. Always inspired by you @mariagraziachuri," tulis Natalie Portman di keterangan foto.

Natalie mengenakan gaun hitam tangan panjang yang lengannya berbelah, lengkap dengan kaca mata hitam besar.

Sementara Jisoo tersenyum dalam balutan gaun hitam off shoulder.