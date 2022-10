Urban Teahouse Go Digital, Aplikasi Pesan Minuman Pertama di Aceh

For Serambinews

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Urban Teahouse merupakan pelopor minuman kekinian di Aceh yang berdiri sejak 2017. Saat itu trend minuman Thai Tea sedang naik di Ibu Kota dan banyak digemari oleh berbagai kalangan, bertepatan dengan momentum itu Urban Teahouse membuka gerai pertamananya di daerah Lampineung, kota Banda Aceh dengan nama Urban Thai Tea dan menjadi yang pertama membawa trend minuman tersebut di Aceh.

"Terkenal dengan minuman khas thai tea dan bobanya pada saat awal kemunculan, hingga sekarangpun trend minuman khas Thailand ini masih melekat erat dengan brand kami sendiri,"

kata Founder and CEO Urban Teahouse, Muhammad Ilham, Minggu (9/10/2022).

Ia mengatakan berawal dari minuman yang dikembangkan dan diperdagangkan melalui gerai biasa, kini telah menjadi outlet berkonsep booth modern dan outlet ruko dengan desain yang khas dan menarik.

Urban Teahouse juga mengadopsi konsep take away dengan fresh to cup yang menyajikan minuman dengan kualitas yang baik.

"Bagi pengunjung yang ingin merasakan minuman dari Urban Teahouse, kini sudah tersedia empat outlet yang tersebar di Banda Aceh, dengan pusat operasionalnya di Urban Store Lampineung," sebutnya.

Dan yang terpenting, dalam waktu dekat ini Urban Teahouse juga sedang mengurus perizinan Sertifikasi Halal untuk operasionalnya.

Seiring perkembangan waktu, Urban terus melakukan inovasi produk ke arah yang lebih baik dengan menciptakan beragam resep otentik yang diolah dari bahan-bahan berkualitas premium. Namun tetap menawarkan harga yang mudah dijangkau oleh berbagai kalangan.

Dikatakan Ilham, Urban Teahouse juga melakukan perluasan pasar dengan menjadi gerai minuman yang tidak hanya menjual teh khas Thailand dan boba saja, tapi juga berbagai varian teh modern yang dikemas dengan packaging yang unik dan sangat menarik.

Urban Teahouse Go Digital

Pada Maret 2022, Urban Teahouse telah merilis aplikasi pesan minuman pertama di Aceh, sebagai bentuk inovasi dalam rangka mempermudah pemesanan dan membership konsumen Urban Teahouse.