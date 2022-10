40 Hari Menuju Piala Dunia 2022 Qatar: Kisah Jersey Legendaris Diego Maradona, Terjual Rp 137 miliar

SERAMBINEWS.COM - Piala Dunia 2022 akan berlangsung 40 hari lagi di Qatar.

Jadwal Piala Dunia 2022 bakal dimulai 20 November hingga 18 Desember.

Ini merupakan Piala Dunia edisi ke-22 yang digelar FIFA sejak 1930.

Pada edisi-edisi sebelumnya, turnamen ini selalu melahirkan sejarah dan kisah-kisah menarik.

Salah satunya tentang jersey atau kostum Diego Maradona kala mencetak gol yang dijuluki The Hand of God alias gol tangan Tuhan.

Gol tersebut dicetak Diego Maradona dalam pertandingan perempat final melawan Inggris di Piala Dunia 1986 di Meksiko yang dimenangi Argentina dengan skor 2-1.

Jersey Dadakan



Adapun jersey yang digunakan Diego Maradona dkk ternyata dibeli secara mendadak menjelang pertandingan melawan Inggris untuk mengatasi panas di Meksiko.

Dilansir dari ESPN, pelatih timnas Argentina kala itu Carlos Bilardo menilai kostum Argentina yang berbahan katun tidak cocok dipakai di bawah terik matahari Meksiko.

Carlos Bilardo lantas meminta sang asisten, Ruben Moschella, mencari kaus dengan bahan yang lebih ringan. Moschella pun kembali dengan dua warna, yakni biru tua dan muda.

"Kami berlari dari satu sisi kota ke sisi lain dengan ransel," kata Moschella dalam buku Maradona: The Boy. The Rebel. The God.

Diego Maradona memilih kaus dengan garis berwarna biru terang dan mengatakan, "Kami akan mengalahkan Inggris dengan yang itu".

Moschella lalu kembali ke toko untuk membeli kaus lebih banyak dan meminta penjahit lokal memasangkan lambang Asosiasi Sepak Bola Argentina.