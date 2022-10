VIDEO Kesetaraan Dalam Kesehatan Jiwa - Tips Hidup Sehat

SERAMBINEWS.COM - Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day merupakan peringatan tahunan setiap 10 Oktober.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental di seluruh dunia.

Bukan hanya itu, 10 Oktober juga sebagai hari untuk memobilisasi dukungan bagi mereka yang mengalami masalah kesehatan mental.

Tahun ini, WFMH mengumumkan tema Hari Kesehatan Mental Sedunia yaitu "Make Mental Health and Wellbeing for All a Global Priority" atau "'Jadikan Kesehatan Mental dan Kesejahteraan untuk Semua Sebagai Prioritas Global".

Artinya, kampanye tahun ini memastikan bahwa kesehatan mental serta kesejahteraan untuk semua orang merupakan prioritas global.

Pada Kamis, (13/10/2022) Serambi on TV mengundang dr. Suzanna Octiva, SpKj selaku Kepala Instalasi Rehab Medik RS untuk berdiskusi mengenai kesehatan jiwa dengan mengangkat tema 'Kesetaraan Dalam Kesehatan Jiwa' yang dipandu host Siti Masyithah.

Saksikan podcast hari ini secara lengkap hanya di kanal youtube Serambi on TV dan Facebook Serambinews.com