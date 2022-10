14 Oktober Diperingati Sebagai I Love You Day, Ini 10 Ucapan Kasih Sayang Bisa Kirim ke Orang Dekat

SERAMBINEWS.COM – Setiap tanggal 14 Oktober diperingati sebagai National I Love You Day.

Amerika Serikat merayakan National I Love You Day setiap 14 Oktober untuk menghargai keluarga dan juga orang-orang tersayang sehingga peringatan ini menjadi hari Nasional bukan Internasional karena hanya warga AS yang merayakan hari tersebut.

Sejarah Peringatan Hari I Love You Day

Pada tanggal 14 Oktober 2015 Sutradara film drama romantis Filipina memposting tagar #EverydayILoveYou, menyebabkan sensasi lokal.

Mereka yang bertanggung jawab atas kampanye pemasaran mengendarai gelombang meluncurkan tagar di Twitter dan meminta dukungan luas, yang akhirnya mengilhami tagar lain #NATIONALILOVEYOUDAY.

Tagar baru dengan cepat menjadi tren teratas di Twitter Filipina, hingga I Love You Day menjadi agenda yang diperingati setiap tahun.

Film ini tidak mencapai ketenaran di Amerika Serikat, tetapi popularitas tagar meroket karena namanya saja.

Tweet menyebar ke 62 negara dan mencapai total tiga juta orang yang menunjukkan kekuatan tiga kata sederhana: "I Love You"

Berikut Serambinews.com rangkum 10 ucapan untuk memperingati hari I Love You Day.

10 Ucapan National I Love You Day

1. I love you so much, but I love us together even more, happy national I love you day

2. You’ve always reminded me whats the most important in life, and today it’s thingking you for being the best family, happy national I love you day.

3. You are more thatn just an family, you are the best one ever