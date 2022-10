Penyanyi Andien Mengaku juga Pernah Dapat Kekerasan dari Sang Mantan

"Gue pernah ngalamin abusive relationship (enggak bisa dibilang KDRT karena belum menikah) with my boyfriend back then," tutur Andien melalui akun Twitter-nya, Jumat (14/10/2022).

SERAMBINEWS.COM - Kasus kekerasan dalam hubungan (abusive relationship) tengah menjadi sorotan.

Korbannya pun tak pandang bulu.

Bukan karena kurangnya pendidikan atau pengalaman, namun siapa saja bisa mengalaminya karena kurangnya kesadaran korban.

Penyanyi Andien Aisyah menceritakan pengalamannya mendapat kekerasan dari mantan pacarnya dahulu.

"Gue pernah ngalamin abusive relationship (enggak bisa dibilang KDRT karena belum menikah) with my boyfriend back then," tutur Andien melalui akun Twitter-nya, Jumat (14/10/2022).

Andien sempat memutuskan hubungan asmaranya.

Namun ia luluh kembali ke pelukan sang mantan.

"Pas dipukulin pertama kali, gue langsung putusin. Besokannya dia kayak nangis2 mohon2 dan bilang nggak bisa hidup tanpa gue. Lalu karena gue kasihan.. Gue luluh," lanjut Andien.

Ternyata, tindak kekerasan dalam hubungan itu terulang lagi dan putus nyambung terus berlanjut selama sembilan bulan.

Baca juga: Penggemar Kecewa Idolanya Cabut Laporan KDRT, Begini Tanggapan Lesti

"Setelah gue balikan, dia ngulangin hal yang sama. Lalu gue putusin lagi. Abis itu dia nangis2 lagi, mohon2, ampe gue kasian..Terus gue luluh lagi. Begitu aja terus selama 9 bulan isinya ditonjok, dibeset, dicekik, dipukul pake hardcase gitar. Putus nyambung. Minta maaf & luluh," ceritanya.

Andien tidak menceritakan kekerasan itu ke orangtuanya dengan menggunakan alibi seperti luka karena terjatuh atau terbentur.

Ia tidak ingin orangtuanya menyalahkan sang mantan.

"Yang bikin gue 'sadar' adalah nasehat dari nyokap. Beliau bilang: menurutmu, kamu bisa mengubah orang yang sudah 20 tahun lebih mengenyam kehidupannya sendiri? Dengan pola asuh yang udah terpatri di dia, semua kebiasaannya, semua masa lalunya. Bisa kamu ubah dlm bbrp bulan ini?" ungkap Andien.