Ochi Rosdiana Mulai Bintangi Web Series

Mantan member JKT48, Ochi Rosdiana, kini semakin melebarkan sayapnya di dunia seni peran.

Setelah sebelumnya bermain sinetron, Ochi mulai membintang web series untuk pertama kali.

Bersama Ajil Ditto, Ochi membintangi serial yang diadaptasi dari novel yaitu ‘Ketua BEM and His Secret Wife’.

Dara kelahiran tahun 1999 ini pun mengaku bahwa ada tantangan tersendiri dalam memainkan perannya kali ini.

Pasalnya, Ochi yang punya kepribadian extrovert harus memerankan karakter yang kepribadiannya berbanding terbalik dengannya.

“Kalau untuk karakter sendiri, mungkin bisa dibilang pertama kali dapat karakter introvert dan mungkin itu sangat berbanding terbalik dengan kepribadian aku yang sangat extrovert,” kata Ochi ketika ditemui di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022).

Karena harus berperan sebagai pasangan suami istri muda bersama Ajil Ditto, keduanya pun berusaha keras membangun chemistry.

Menurut Ajil Ditto, ia dan Ochi punya kewajiban untuk membuat penonton percaya bahwa keduanya adalah pasangan suami istri, sekaligus mahasiswa.

“Jadi tantangan juga buat aku dan Ochi, gimana caranya kita bisa bikin orang percaya kalau kita berdua suami istri tapi orang juga percaya kalau kita masih anak kuliahan,” terang Ajil.

Serial ini bercerita tentang hubungan Reynand (Ajil Ditto) dan Bella (Ochi Rosdiana) yang berada di universitas sama, tapi tidak cukup akur.

Keduanya kemudian dipersatukan dalam ikatan pernikahan dan kehidupan pernikahan mereka terpaksa harus disembunyikan di kampus alias backstreet.

Tak hanya Ajil dan Ochi, serial ini juga akan dibintangi oleh aktor muda lainnya seperti Gritte Agatha, Amara Sophie, Victor Agustino, Renhard Ivander, dan Fatih Unru.

Serial yang diproduksi oleh Unlimited Production ini rencananya akan tayang pada bulan Desember 2022 di platform streaming Genflix. (grid.id)

