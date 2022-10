Polres Abdya Laksanakan Test Kesamaptaan Jasmani Semester II

Laporan Taufik Zass | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Personel Polres Aceh Barat Daya laksanakan Test Kesamaptaan Jasmani Semester II Tahun 2022. Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Mako Polres Abdya, Rabu (19/10/2022).



Kapolres Abdya AKBP Dhani Catra Nugraha SH SIK MH menyampaikan, Test Kesamaptaan Jasmani berfungsi menjaga dan mendata kondisi fisik kebugaran perorangan Personel Polri.

Selain untuk menjaga kondisi tubuh agar prima juga berfungsi dalam penilaian 13 Komponen SDM Polri.

"Pelaksanaan Tes Kesamaptaan di laksanakan selama 3 hari. Seluruh personil Polres Abdya beserta jajaran diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Personel yang mengikuti Test sesuai jadwal yang telah ditentukan," ujar Kapolres Abdya.

Baca juga: Harga TBS Kelapa Sawit Naik, Segini Harga Kelapa Sawit Terbaru di Abdya

Kegiatan yang dimotori oleh BAG SDM Polres Abdya ini dilaksanakan secara berkala yaitu 6 bulan sekali dan Kesjas ini meliputi, Lari 12 menit, Pull Up, Sit Up, Push Up, Shutle Run (lari membentuk angka 8) dan Beladiri Polri.

“Dengan adanya kegiatan Tes Kesamaptaan Jasmani ini, diharapkan setiap personel dapat menjaga kebugaran jasmani agar tetap prima.

Sehingga dalam melaksanakan tugas kepolisian sehari-hari sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dapat berjalan maksimal,” tambah Kabag Sumda.(*)

Baca juga: PSK Ditangkap di Banda Aceh & Aceh Besar Tarif sampai Rp 1,2 Juta Sekali Main, Mucikari Rp 200 Ribu