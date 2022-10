Curhat Ari Lasso Ditinggal Pesawat, Beri Pesan ke Batik Air: Obat Penting Saya Ada di Koper

Tapi sekarang saya rugi besar, harus beli tiga tiket, saya beli hotel lagi. Dan yang terpenting saya besok harus ke Surabaya untuk manggung,”

SERAMBINEWS.COM — Jadwal keberangkatan pesawat dipastikan sering tepat waktu.

Namun pengalaman ini menjadi dirasakan oleh musisi Ari Lasso. Ia tertinggal pesawat karena telat.

Penyanyi Ari Lasso tertinggal pesawat di Singapura saat hendak pulang ke Indonesia.

Padahal seumur hidupnya, kata Ari Lasso, ia merupakan orang yang tidak pernah telat pesawat.

Namun kali ini ia ditinggal pesawatnya karena kesalahan teknis yang menyebabkan dirinya rugi.

Momen Ari Lasso ketinggalan pesawat ini pun ia bagikan di akun Instagramnya, @ari_lasso.

Ari Lasso pun menceritakan kronologi dirinya bisa ditinggal pesawat.

“Halo teman-teman di Batik Air, Lion Group. Saya ditinggal pesawat Anda di Singapura.

Saya beli bisnis pulang pergi. Ini pesawat saya mestinya 17.35, dengan nomor ID 7130.

Tapi kemudian mendapat WhatsApp di pagi hari pesawat saya diubah menjadi jam 19.35,” kata Ari Lasso pada videonya.

Ia pun kemudian dibuat terkejut saat mengetahui kalau pesawatnya sudah berangkat menuju Indonesia.

“Oke, ketika saya di depan gate, saya masuk gate diubah gate-nya menjadi, pokoknya diubah lah ya.

Saya masuk terus dia bilang ‘hey this is not your flight’. Saya pindah ke gate satunya, ‘your flight is already flight’,” tutur Ari Lasso.