Banyak Kenduri Maulid, Harga Kebutuhan Pokok di Aceh Singkil Tetap Normal

Telur serta kebutuhan pokok lainnya yang dibeli warga dari pasar. Harga kebutuhan pokok di Aceh Singkil, normal kendati terjadi peningkatan permintaan untuk kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW, Senin (24/10/2022)

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Harga kebutuhan pokok di Kabupaten Aceh Singkil, normal.

Kendati terjadi peningkatan permintaan lantaran banyak warga yang menggelar kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW.

Pada peringatan Maulid Nabi Muhammad, warga menggelar kenduri di masjid. Saat kenduri warga membawa aneka makanan ke masjid untuk disedekahkan.

"Harga sembako masih stabil," kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Aceh Singkil, Malim Dewa, Senin (24/10/2022).

Berikut harga kebutuhan pokok di pasar tradisional yang ada di Aceh Singkil:

Beras kualitas medium Rp 180 ribu per zak kemasan 15 kilo.

Minyak goreng biasa Rp 14 ribu per liter, gula pasir Rp 14 ribu per kilo dan telur ayam Rp 45 ribu per papan isi 30 butir.

Berikutnya daging ayam Rp 55 ribu per ekor dan ikan tongkol Rp 40 ribu.

Harga bumbu dapur serta sayur mayur juga normal malah cenderung turun.

Umpamanya kentang Rp 10 ribu per kilo, wortel Rp 10 ribu sekilo, buncis Rp 8 ribu sekilo dan kelapa Rp 8 ribu per butir.

Lalu cabai merah Rp 30 ribu per kilo turun dari sebelumnya yang berada dikisaran Rp 40 ribu.

Bawang merah Rp 36 ribu per kilo, bawang putih 20 ribu per kilo dan cabai rawit Rp 30 ribu per kilo.(*)

