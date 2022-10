Siang Ini Rupiah Terus Melemah, Rp 15.613 Per Dolar AS, Won Korea Hingga Yen Jepang Menguat

Rupiah spot masih melemah pada perdagangan Selasa (25/10/2022) siang. Pukul 11.47 WIB, rupiah spot ada di level Rp 15.613 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,17

SERAMBINEWS.COM - Mata uang Indonesia Rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat.

Bahkan rupiah terus melemah mencapai Rp 15.613 per dolar AS.

Sedangkan Won Korea hingga Yen Jepang dan dolar Hong Kong menguat di Aceh.

Akankah melemahnya rupiah akan terus berlanjut?

Pukul 11.47 WIB, rupiah spot ada di level Rp 15.613 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,17 persen dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 15.586 per dolar AS.

Di Asia, rupiah melemah bersama beberapa mata uang lainnya.

Yuan China masih memimpin pelemahan mata uang Asia terhadap dolar AS dengan pelemahan 0,58 % .

Disusul dolar Taiwan yang melemah 0,30 % , rupiah melemah 0,17 % , baht Thailand melemah 0,12 % , rupee India melemah 0,06