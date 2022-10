Kisah Petinju Dunia Muhammad Ali hingga Kecenderungan Manusia Merasa Hebat dan Sombong

SERAMBINEWS.COM - Wakil Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Syiah Kuala (USK), Dr rer nat Ilham Maulana SSi, akan menyampaikan siar Islam dalam khutbah Jumat di Masjid Al-Ikhlas Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kec Darul Imarah, Aceh Besar, (28/10/2022).

Dalam khutbah Jumat-nya itu, dia akan menyampaikan kisah petinju legendaris dunia, Muahammad Ali, yang sebelum menjadi muallaf bernama Classius Clay.

“Prestasi tinjunya yang luar biasa dan melegenda ini ternyata pernah membuatnya berpikir, dialah yang terhebat dan terbesar, sehingga ungkapan ini sering muncul dari mulut Muhammad Ali, setiap wartawan menginterviewnya,” ujarnya.

“I am the greatest (akulah yang terhebat),” kata Muhammad Ali setiap ditanyai wartawan.

Di usia tua, qadarullah, Muhammad Ali, menderita penyakit Alzheimer dan Parkinson, yang menyebabkan seseorang sulit mengontrol organ tubuhnya, sehingga seluruh tubuhnya akan bergetar hebat, termasuk juga lidahnya.

Praktis, Muhammad Ali kesulitan bergerak, bahkan kesulitan berbicara.

“What is the most beautiful thing happened in your life? (Apa hal terindah yang terjadi dalam hidupmu),” tanya seseorang pada Ali di saat ia sudah menderita penyakit tersebut.

Secara mengejutkan, Ali menjawab: This disease (penyakit ini).

Selanjutnya Ali menjelaskan, penyakit inilah yang menyadarkannya, bahwa ia sama sekali bukan yang terhebat, semua kekuatannya dianugerahkan oleh Allah dan sama sekali bukan miliknya pribadi.

Ali merasa, Allah menegurnya dengan keras melalui penyakit ini, sehingga ia sadar, jangankan untuk memukul orang, sekarang bahkan ia tak mampu berbicara lancar.

“Ali bersyukur, bahwa Allah memberinya kesempatan untuk bertaubat dari keyakinan keliru dengan merasa paling hebat. Ali juga bersyukur kembali menyadari bahwa Allah-lah yang Maha hebat, Maha besar, Allahu Akbar,” kata Ilham Maulana.

Dari kisah itu, kemudian Ilham Maulana mengungkapkan, bahwa kehebatan, kecantikan, kekayaan, dan berbagai nikmat dari Allah SWT justru seringkali membuat manusia lupa diri, sehingga menjauhkannya dari jalan lurus Ilahi.

Padahal, sejak lama Allah SWT mengingatkan manusia, bahwa rasa pongah manusia akan terjadi kembali dalam setiap generasi manusia, dari dulu hingga sekarang. Salah satu gambaran kesombongan tersebut dinukilkan Allah SWT dalam Surah Fussilat ayat 15 yang artinya: