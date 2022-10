Diisukan Leslar Entertainment Bubar, Manajer Jawab Lesti Kejora dan Rizky Billar Utamakan Hal Ini

Ariel menyampaikan alasan rumah produksi yang didirikan Lesti dan Billar berhenti beroperasi sementara.

SERAMBINEWS.COM - Kasus KDRT Lesty Kejora dan Rizky Billar telah usai. Keduanya berdamai.

Pasangan ini kembali serumah. Bagaimana nasib perusahaannya?

Akhirnya isu Leslar Entertainment bubar terjawab oleh manajer Lesti dan Rizky Billar.

Sejak kasus KDRT Lesti Kejora mencuat, santer rumah produksi Leslar Entertainment tak beroperasi.

Namun, kini Lesti Kejora dan Rizky Billar telah bersatu kembali.

Meski kasus telah selesai, nasib Leslar Entertainment masih jadi perbincangan.

Bahka beredar sampai isu Leslar Entertainment bubar.

Lalu, bagaimana penjelasan manajer mengenai isu Leslar Entertainment bubar?

Manajer Rizky Billar, Ariel Lobster pun tak memberikan bantahan soal kabar Leslar Entertainment bubar.

Pihaknya menyebut, Leslar Entertainment kini tengah rehat.

"Kalau untuk itu (Leslar Entertainment) mungkin cooling down dulu ya," kata Boril dilansir dari Official Nit Not, Jumat (28/10/2022).

Ariel menyampaikan alasan rumah produksi yang didirikan Lesti dan Billar berhenti beroperasi sementara.

Disebut Billar dan Lesti ingin mengurangi aktivitasnya.