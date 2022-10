Terungkap, Nilai Ekonomi Formula E Masa Anies Lebih Besar dari GP Mandalika, Indef Buka Data

SERAMBINEWS.COM - Terungkap, nilai ekonomi Formula E masa Anies Baswedan ternyata jauh lebih besar daripada MotoGP Mandalika.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman memaparkan, MotoGP Mandalika memiliki dampak ekonomi atau keuntungan dua kali lipat dari modal yang dikeluarkan.

Sementara Formula E melampauinya jauh hingga 3,5 kali lipat dari modal yang dikeluarkan dalam pergelaran balap mobil listrik tersebut.

"Jadi artinya apa ini, investasi di DKI Jakarta untuk kasus ini jauh lebih efisien dibanding dengan di Mandalika," ungkap Rizal dalam diskusi yang dipandu Aiman Witjaksono diilihat Serambinews.com dari YouTube Universitas Al Azhar Indonesia, Selasa (25/10/2022).

Diketahui Indef menjadi peneliti dampak ekonomi kedua acara balapan tersebut.

Formula E merupakan kegiatan balap mobil listrik internasional yang dibiayai oleh oleh BUMD Jakarta.

Sementara MotoGP dibiayai oleh APBN dengan sponsor utama BUMN.

Ketika MotoGP Mandalika, Indef diminta langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sedangkan saat Formula E, Indef diminta langsung oleh Jakpro meneliti dampak ekonomi balapan tersebut.

Pihaknya menggunakan metodologi yang sama dalam melakukan penelitian, yakni model keseimbangan umum.

"Bagi orang ekonomi tahu persis metodelogi ini," kata Rizal.

Peneliti Indef itu menegaskan, hasil kajian tersebut murni independen meskipun Indef didukung secara budget oleh kedua lembaga yang memintanya.