SMAN 7 Banda Aceh Raih Gold dan Special Award WIIPA pada Lomba Project Tingkat Internasional di Bali

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Banda Aceh berhasil meraih peringkat Gold (emas) dan Special Award World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) pada ajang lomba project tingkat internasional yang dilaksanakan di Pulau Dewata, Bali, Senin (31/10/2022).

Kepala Sekolah SMAN 7 Banda Aceh, Dr Erlawana mengatakan, ada didiknya meraih prestasi tersebut pada ajang yang diselenggarakan oleh INNOPA sejak 29 -31 Oktober.

Peringkat Gold dan Special Award WIIPA itu berhasil dimenangkan oleh anak didiknya dengan membawa judul project "Effect of Centella asiatica Leaf Extract Concentration on the quality of dried noodles (Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Daun Pegagan Terhadap Kualitas Mie Kering)" pada kategori food and health (makanan dan kesehatan).

Tim pertama itu kata dia, Diketuai oleh Zahratul Dwi Safrina, Nazira Anatsya(anggota), dan Alea Najmina Jasmine, serta dengan Supervisor, Jusmarita SPd MPd.

Selain meraih Medali Gold (emas) dan Special Award, tim kedua perwakilan SMAN 7 itu meraih medali Bronze (Perunggu) dengan judul "Snail Shell As A Medium for Innovation of Percussion Musical Instrument".

Kelompok tersebut diketuai oleh Shintia Tara Balqis, dengan anggota M Daffa Putra Safrika , Nurzulul Rizkina, M Zhohir Prayoga, M Sultan Al-Ghifari Devied.

Mereka didampingi oleh supervisor Novris Sariani SPd.

"Alhamdulillah perwakilan kita meraih medali emas dan perunggu ditambah dengan Special Award. Ini satu capaian yang membanggakan bagi sekolah kita," kata Erlawana kepada Serambi.

Ia mengatakan, lomba tersebut diikuti oleh 22 negara dengan jumlah project 277 dengan berbagai bidang kategori.

Dengan capaian tersebut, agar siswa lebih kreatif lagi untuk membuat project.

"Artinya kita minta agar siswa membuat project yang masih belum dibuat oleh orang lain. Jadi nanti kita bisa ikutkan pada lomba baik tingkat internasional maupun nasional," ungkapnya.

Untuk menggali potensi siswa SMAN 7 Banda Aceh itu, dirinya akan terus menggali bakat dan minat anak itu di bidang project, olimpiade sains dan beberapa bidang lainnya.

Dirinya juga turut berterima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri MM dan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) pada Dinas Pendidikan Aceh, Hamdani. (*)

