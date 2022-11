Anisa Rahma Dikaruniai Anak Kembar

Mantan member girl band Cherry Belle, Anisa Rahma, membawa kabar gembira kelahiran anak kembarnya.

Melansir Tribunnews.com, sebelumnya Anisa Rahma harus menunggu selama empat tahun hingga akhirnya melahirkan anakkembar.

Dari pernikahannya dengan Anandito Dwi S, Anisa Rahma kini dikaruniai anak kembar berjenis kelamin perempuan.

"Alhamdulillah telah lahir anak kembar kami.

Anak pertama yang Allah hadirkan langsung, dua anak perempuan," tulis Anisa dalam akun Instagramnya.

Kedua buah hati kembar Anisa dan Anandito ini diberi nama Alma dan Alsha.

Keduanya dilahirkan selisih satu menit dengan proses Caesar "Berat badan Alma 2,9 kg, tinggi : 48 cm, Pukul 03.14 WIB," tulis Anisa.

"Alsha : 2,3 kg, tinggi : 45 cm, Pukul 03.15 WIB," sambungnya.

"Lahir dengan metode caesar (Eracs)," tambah Anisa.

Anisa pun bergembira menyambut sang anak yang terlahir ke dunia.

"Kami nantikan kalian 4 tahun nak, Ahlan Wa Sahlan, welcome to the world," tulis Anisa.

Dilansir Grid.ID dari akun Instagram @anisarahma_12 pada Rabu (2/11/2022), Anisa Rahma mengunggah potret bayi kembar yang diberi nama Alma dan Alsha itu.

Dalam unggahannya, terlihat kedua bayikembar itu mengenakan jubah dan kerudung dengan warna hitam dan putih.

Terlihat di depan Alma dan Alsha terdapat Al Quran yang membuat kedua bayi itu seolah membaca kitab suci.