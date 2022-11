Infaq Rp 1 Via QRIS BSI Diluncurkan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bersama-sama Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh, Bank Indonesia, dan Dewan Masjid Indonesia meluncurkan program infaq Rp1 melalui QRIS BSI pada hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD). Melalui program ini BSI dan Pemkot Banda Aceh ingin mendorong masyarakat untuk lebih sering beramal dan membantu sesama secara online.

Regional CEO BSI Region I Aceh Wisnu Sunandar memgatakan program infaq Rp1 melalui QRIS BSI ini merupakan bagian dari upaya untuk mengajak masyarakat di Kota Serambi Mekkah peduli dengan sesama melalui kegiatan sosial yang akan memberikan manfaat dan maslahat. Dengan berinfaq Rp1, Wisnu berharap akan semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk bisa berinfaq secara online dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: BSI Percepat Proses Digitalisasi di Aceh, Gandeng Anak Perusahaan PLN

"Program infaq Rp 1 melalui QRIS BSI akan lebih mendorong masyarakat untuk berpatisipasi dalam kegiatan sosial secara digital. BSI ingin menjadi sahabat financial, sosial dan spiritual serta memberikan literasi serta inklusi perbankan syariah bagi masyarakat Aceh,” ujar Wisnu Minggu (06/11/2022).

Sebagai langkah awal BSI, BI dan DMI akan mengimplementasikan layanan QRIS (Quick Response Indonesia Standard) untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi zakat, infaq, shadaqah dan aktivitas keuangan lainnya untuk masjid. Melalui Kerjasama ini BSI akan menyediakan layanan untuk masjid-masjid di bawah binaan DMI berupa Layanan QRIS untuk mempermudah penerimaan kas dan ZISWAF (zakat infaq shadaqah dan waqaf) dari jamaah secara cashless atau non tunai, sekaligus menyukseskan tercapainya target 12 juta merchant QRIS dan 15juta pengguna baru QRIS yang dicanangkan oleh BI ditahun ini.

Baca juga: VIDEO Gelar Jumat Berkah, Polres Sabang Bersama BSI Bagikan Sembako

Untuk itu BSI mengajak semua masyarakat Aceh untuk menyukseskan program ini, yang berlangsung mulai tanggal 1 Nov sd 31 Des 2022 untuk bersedekah melalui QRIS BSI minimal Rp 1 dan raih kesempatan untuk mendapatkan hadiah beruoa Tabungan E-Mas BSI senilai 0,5 gram/orang bagi 140 nasabah yang beruntung.

Dalam acara CFD ini BSI juga memberikan promo voucher Rp50.000 dengan membuka rekening BSI minimal Rp100.000 untuk berbagai jenis tabungan. Selain itu, juga mendapatkan voucher pembelian produk UMKM, khusus hanya selama CFD berlangsung di booth UMKM BSI. Berbagai kegiatan menarik yang dilakukan BSI di CFD ini antara lain senam jantung sehat, lomba mewarnai, fun walk, panggung hiburan, bazaar UMKM, pojok kesehatan, dan Booth BSI OTO, Griya, Emas, Haji dan Umroh.

“Kami mengajak seluruh warga Aceh untuk berbondong-bondong datang bersama keluarga, rekan, BSI bersama Pemkot Aceh telah menyiapkan kegiatan menarik, hadiah doorprize, dan promo menarik serta kegiatan sosial,” kata Wisnu. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus mencatatkan kinerja positif dan solid sepanjang tahun 2022. Ini tercermin pada torehan kinerja pada kuartal III/2022, BSI mencetak laba bersih mencapai Rp 3,21 triliun atau tumbuh 42 persen secara year on year (YoY).

Baca juga: BSI Hadirkan Business Gathering Faskes Rekanan BPJS Kesehatan

Dalam menyalurkan pembiayaan, BSI terus menjaga nilai-nilai syariah dengan memberikan pembiayaan yang sehat dan sustain sehingga tetap menjaga keberlangsungan kehidupan dan lingkungan. BSI terus berkomitmen dalam penerapan prinsip environmental (lingkungan), social (sosial) dan governance (tata kelola perusahaan) atau ESG, selaras dengan aspek keuangan berkelanjutan (sustainable finance).

BSI mencatat pembiayaan terkait ESG terus mengalami peningkatan dan ke depannya akan diakselerasi sehingga perseroan mampu menghadirkan value yang lebih baik kepada para stakeholdernya. Tentunya value tersebut dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Per September 2022, pembiayaan keuangan berkelanjutan BSI mencapai Rp 51,03 triliun atau 25,54 % dari total pembiayaan BSI.

Perseroan juga menggencarkan implementasi keuangan berkelanjutan dengan penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) yang mengusung konsep 3P (people, planet dan profit). Dana CSR yang disalurkan BSI ke berbagai sektor socioeconomic mencapai Rp84,1 miliar. Salah satunya pendampingan dan pengembangan 19 Desa Binaan BSI yang tersebar di Aceh, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat dan Makassar.

Sementara itu, dalam bidang spiritual, BSI membangun masjid-masjid di tempat wisata, terbaru yakni Masjid BSI Pananjakan di kawasan Bromo Jawa Timur. Adapun terkait People, BSI memberikan lebih dari 400 program beasiswa, sedangkan dalam hal Charity dan Environment BSI melakukan gerakan penanaman pohon lebih dari 20.000 bibit di daerah – daerah berpotensi rawan banjir. (*)