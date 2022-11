Rekap Hasil Final Hylo Open 2022: Rehan/Lisa dan Anthony Ginting Juara, Indonesia Dapat 2 Gelar

SERAMBINEWS.COM - Indonesia berhasil membawa pulang dua gelar dari turnamen Hylo Open 2022 yang berlangsung 1-6 November di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman.

Gelar pertama Indonesia pada Hylo Open 2022 dipersembahkan oleh pasangan ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Bertanding pada babak final, Minggu (6/11/2022), Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati memastikan naik podium kampiun setelah menaklukkan Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China), dua gim langsung.

Feng/Huang merupakan pasangan kombinasi baru karena tandem reguler Huang, Wang Yi Lyu tengah memulihkan diri dari cedera.

"Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa juara di sini. Apalagi, ini gelar pertama pada tahun ini setelah tiga kali tampil ke final. Pastinya senang. Ini bisa menjadi batu loncatan untuk saya dan Lisa ke depan," kata Rehan dilansir BolaSport.com dari PBSI.

"Jalannya pertandingan pada gim pertama, kami masih mencari-cari pola permainan lawan seperti apa. Setelah ketemu, pada kedua kami mulai menekan ke pemain Feng Yang Zhe karena dia juga terlihat tegang," aku Rehan.

"Saya katakan kepada Lisa, permainan depannya nekat saja. Tidak usah memikirkan Huang Dong Ping itu juara apa. Yang penting nekat saja. Saya juga bilang ke Lisa, kalau smash lebih diarahkan ke pemain putra karena dia tampak tegang."

Rehan mempersembahkan kemenangan dia pada Hylo Open untuk keluarga dan pelatih.

"Kemenangan ini saya persembahkan terutama buat keluarga, Bunda, dan para pelatih yang sudah membantu saya dan Lisa, dan juga buat Indonesia pastinya," ucap Rehan yang merupakan putra dari peraih medali perak Olimpiade 2000 ganda campuran, Tri Kusharjanto itu.

"Dukungan penonton membuat saya dan Lisa jadi tambah semangat. Apalagi mereka juga semangat terus mendukung kami. Dari awal saya memang main nothing to lose, all out saja, dan terus menekan lawan," tutur Rehan.

Menurut Rehan, kunci kemenangannnya karena terus menekan permainan Feng.

"Soalnya Huang Dong Ping sudah pengalaman. Tetap, Feng Yan Zhe kan masih junior. Jadi, dia pasti tegang juga. Makanya saya tekan terus dia agar permainannya tidak berkembang."

Sementara itu, Lisa menjadikan kemenangan pada Hylo Open 2022 sebagai pembuktian bahwa dia dan Rehan memiliki kemampuan.

"Tadi kami tidak memikirkan menang atau kalah. Kami ingin bermain lepas saja karena lawan juga tidak gampang. Saya tidak takut lawan Huang Dong Ping, peraih emas Olimpiade karena kami sudah sering melawan mereka juga," kata Lisa.