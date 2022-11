VIDEO Masyarakat Sabang Padati Pasar Murah

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Ratusan masyarakat memadati Halaman Kantor Disperindagkop dan UKM Kota Sabang, untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok pada pasar murah yang digelar Disperindag Aceh bekerja sama dengan Bulog Aceh, Selasa (8/11/2022).

Pasar murah ini dilaksanakan secara serentak di 23 kabupaten/kota se-Aceh, termasuk Kota Sabang.

Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Sabang, Agus Halim menjelaskan, kali ini pasar murah digelar di dua lokasi yakni di Balohan Kecamatan Sukajaya Sabang, Senin (8/11/2022) kemarin dan hari ini, di halaman kantor yang berlokasi di Jl. Diponegoro, Kuta Ateuh, Sukakarya.

Pada pasar murah ini, bahan pokok dijual di bawah harga pasaran. Seperti, beras ukuran 10 kilogram dijual dengan harga Rp. 70.000, gula Rp. 21.000 per 2 kg, minyak goreng yang dijual dengan harga Rp 35.000 per dua liter, tepung Segitiga Biru Rp. 11.000 per kg, dan telur ayam Rp. 38.000, per papan dengan total per paketnya senilai Rp. 175.000.

Lanjutnya, dari bahan pokok tersebut masing-masing disubsidi dengan harga yang berbeda, seperti beras dapat pengurangan harga sebesar Rp. 15.000, gula dan tepung terigu disubsidi Rp. 3.000, minyak Rp. 10.000 dan telur disubsidi sebesar Rp. 12.000.(*)

