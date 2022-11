Kakankemenag Aceh Buka Festival COMIC 2022 se-Indonesia

Kakan Kemenag Aceh Timur H Salamina SAg, MA, didampingi Asisten ll Setdakab Aceh Timur, Syahrizal Fauzi, dan Kepala MAN IC, Shulfan, SAg, MSc, membuka secara resmi pelaksanaan Competition Of MAN Insan Cendekia atau COMIC 2022 di gedung Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) MAN Insan Cendekia Aceh Timur, Senin (14/11/2022).

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Kakanwil Kemenag Aceh yang diwakili Kakan Kemenag Aceh Timur H Salamina SAg, MA, membuka secara resmi pelaksanaan Competition of MAN Insan Cendekia atau COMIC 2022 di gedung Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) MAN Insan Cendekia Aceh Timur, Senin (14/11/2022).

Festival terbesar MAN Insan Cendekia Aceh Timur, se-Indonesia tahun ini mengangkat tema “Beware Of Trap Turn It To Clap” yang berlangsung selama tiga hari mulai 14-16 November 2022.

Tahun ini sekitar 500 peserta ikut perlombaan pada Competition Of MAN Insan Cendekia Aceh Timur se-Indonesia ini, yang diikuti peserta dari tingkat SMP/MTsN dan Tingkat SMA/MA dengan sejumlah perlombaan yaitu Olahraga, Seni, Akademi, dan Agama.

Kepala MAN IC Aceh Timur Shulfan, SAg, MSc dalam sambutannya menyampaikan tahun ini COMIC se-Indonesia yang diikuti tingkat SMP/MTsN dan Tingkat SMA/MA.

Adapun perlombaan berlangsung tatap muka dan juga diikuti daring seperti tahun yang sebelumnya.

Shulfan mengucapkan terimakasih kepada peserta dari luar Aceh MTsN 2 Medan dan juga dari propinsi MTsN Model Banda Aceh yang telah berpartipasi dalam mengikuti Festival Comic.

"Tahun ini ada yang menarik Festival Comic kita juga buka tingkat Paud/RA dibidang perlombaan mewarnai," ungkap Shulfan.

Atas nama pimpinan MAN IC Aceh Timur, Shulfan, mengucapkan selamat datang kepada peserta lomba di MAN IC Aceh Timur, Kampus, Prestasi, Mandiri dan Islami.

"MAN IC adalah sebuah wadah yang telah dipelopori oleh Alm Prof Dr ing Dr Sc h.c. Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan Presiden Indonesia ke – 3 dan Alhamdulillah MAN IC sudah mempunyai 23 MAN IC se – Indonesia di setiap Provinsi," ungkap Shulfan.

Shulfan, SAg, MSc juga megucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan jajarannya serta seluruh tamu undangan yang telah hadir dan turut mensukseskan acara COMIC 2022.(*)

Baca juga: MAN 3 Aceh Timur Kerja Sama dengan SMA Ranto Peureulak, Untuk Tingkatkan Prestasi Kedua Sekolah Ini