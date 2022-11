Piala Dunia 2022 - Berikut Cara Nonton Piala Dunia 2022 Pakai Receiver NEX Parabola, Pilih Paketnya

Penulis: Muhammad Israjab

SERAMBINEWS.COM - Piala Dunia 2022 tinggal memghitung hari.

Piala Dunia tahun ini akan berlangsung di Qatar.

World Cup Qatar 2022 tersebut akan berlangsung pada 21 November-18 Desember 2022.

Piala Dunia FIFA tersebut akan diikuti 32 tim sepak bola negara anggota Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Pertandingan tersebut akan berlangsung di delapan stadion yang berlokasi di lima kota berbeda di Qatar.

Laga negara peserta Piala Dunia itupun bisa disaksikan melalui tayangan siaran langsung atau live via live streaming.

Nah pecinta sepak bola di Indonesia pun bisa menyaksikan berbagai pertandingan tersebut.

Lantas bagaimana cara menonton dan mengakses siaran langsung maupun live streaming Piala Dunia 2022 tersebut.

Simak selengkapnya cara nonton Piala Dunia Qatar 2022 termasuk menggunakan receiver NEX Parabola.

Seperti diketahui, EMTEK Group adalah pemegang hak siar Piala Dunia di Qatar tahun ini.

EMTEK menaungi sejumlah stasiun TV termasuk platform over the top (OTT) video berlangganan dan TV satelit atau Direct to Home (DTH) atau TV digital.

Stasiun TV itu adalah PT Surya Citra Televisi atau SCTV, PT Indosiar Visual Mandiri atau Indosiar, PT Omni Intivision atau MOJI yang sebelumnya bernama O Channel.

Selain itu, PT Vidio Dot Com atau Vidio.com serta platform TV Satelit atau DTH yakni PT Mediatama Televisi atau NEX Parabola.