Nasibnya di Man United Kini di Ujung Tanduk, Ternyata Ronaldo Juga Pernah Hampir Diusir Sporting CP

SERAMBINEWS.COM - Nasib megabintang Cristiano Ronaldo di Manchester United kini ibarat sudah di ujung tanduk.

Penyebabnya tak lain adalah isi wawancara sang megabintang dengan tokoh media Inggris, Piers Morgan.

Dalam video wawancara yang mulai beredar pada Minggu (13/11/2022), Cristiano Ronaldo menyerang manajemen Setan Merah, termasuk Erik ten Hag yang saat ini menjabat pelatih.

"Anda merasa dipaksa keluar?" tanya Morgan kepada Cristiano Ronaldo.

"Iya. Bukan hanya pelatih, tetapi dua atau tiga orang lainnya di dalam klub," jawab CR7.

Akibat tindakannya, menurut laporan The Sun, kontrak sang superstar timnas Portugal berpeluang diputus oleh Man United.

Ronaldo masih terikat perjanjian kerja bersama The Red Devils hingga Juni 2023.

Dan ternyata, jauh sebelum masalah ini muncul, Ronaldo pernah nyaris diusir dari Sporting CP.

Kisah pilu CR7 dibeberkan melalui buku berjudul Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World's Game.

Saat masih berumur 12 tahun, Ronaldo sudah harus merantau dari Madeira ke Lisbon untuk menimba ilmu di akadami Sporting CP.

Bocah kurus bernama Ronaldo tak menikmati momen awal berada di ibukota Portugal.

Selain homesick karena terpisah 860 kilometer dari keluarga, dia sering menjadi objek perundungan teman-teman sekolahnya karena logat Madeira yang terlalu kental.

Lantaran masih muda, Ronaldo sulit mengendalikan emosi sehingga sering terlibat perkelahian.

Pihak Sporting pun mengambil tindakan tegas dengan mengancam akan memulangkan Ronaldo jika tak memperbaiki sikap.