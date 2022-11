Jadi Dosen di Universitas Indonesia, Intip Penampilan Dian sastro

Hal itu diketahui dalam foto yang diunggah melalui Instagram-nya, Dian Sastrowardoyo mengajar dengan menggunakan kacamata, kemeja putih yang dipadukan rok bermotif batik, dan sepatu kasual.

SERAMBINEWS.COM - Aktris Dian Sastro diketahui menjadi dosen di Universitas Indonesia (UI).

Sebuah poster memperlihatkan sosoknya saat sedang mengajar di UI pada Jumat (18/11/2022).

Hal itu diketahui dalam foto yang diunggah melalui Instagram-nya, Dian Sastrowardoyo mengajar dengan menggunakan kacamata, kemeja putih yang dipadukan rok bermotif batik, dan sepatu kasual.

Pemeran Dewi Api dalam film Sri Asih tersebut mengungkapkan materi apa saya yang diberikan kepada sejumlah mahasiswa UI ini.

"Hari ini mengajar di Vokasi UI. Membahas dasar-dasar Story Structure, premis film, Central Dramatic Question, dan LTG (Long Term Goal) dalam sebuah karakter, dasar-dasar bahasa visual dan mise en scène," tulis Dian Sastrowardoyo seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (19/11/2022).

Usai Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Dian Sastrowardoyo memberikan tugas kepada mahasiswa.

Namun, Dian Sastrowardoyo berpesan agar mahasiswa membuat tugasnya dengan penuh semangat.

"Buat anak-anak kelas aku, bikin tugasnya yg kali ini lebih semangat ya guys!!! I know you guys are way smarter and more creative than you think you are! You just don't know it yet!" tulis Dian Sastrowardoyo.

Terakhir, Dian Sastrowardoyo mengaku bukan merupakan orang yang pelit dengan sebuah nilai.

Tetapi, kata Dian Sastrowardoyo, persyaratannya itu harus membuatnya terkesan dengan apa yang mahasiswa kerjakan.

"Aku nggak pelit nilai! But I need to be impressed! So please.. impress me with your work!" tulis Dian Sastrowardoyo.

