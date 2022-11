Siaran Langsung Pembukaan Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt Pukul 21.45 WIB, Gebyar Qatar Dimulai!

SERAMBINEWS.COM - Piala Dunia 2022 Qatar akan dibuka hari ini. Jadwal opening ceremony atau pembukaan Piala Dunia 2022 yang memuat penampilan Jungkook BTS, digelar pada Minggu (20/11/2022) pukul 21.45 WIB.

Pembukaan Piala Dunia 2022 berlangsung di Stadion Al Bayt di Al Khor, Qatar, yang berkapasitas 60.000 penonton.

Pesta pembukaan Piala Dunia 2022 ini digelar beberapa jam sebelum laga pertama yang mempertemukan tuan rumah Qatar dan Ekuador.

Adapun pertandingan Qatar vs Ekuador yang termasuk laga Grup A Piala Dunia 2022 juga akan digelar di Stadion Al Bayt pukul 23.00 WIB.

Awalnya, pembukaan Piala Dunia 2022 semula dijadwalkan berlangsung pada 21 November atau setelah dua pertandingan dimainkan.

Namun, seremoni dimajukan satu hari, yakni pada 20 November, supaya bersamaan dengan laga pembuka antara Qatar dan Ekuador, sekaligus melestarikan tradisi pertandingan pertama yang menempilkan tuan rumah.

Pembukaan Piala Dunia 2022 akan dimeriahkan oleh sejumlah penyanyi.

Sampai pagi ini, FIFA belum merilis secara lengkap penampil yang akan meramaikan opening ceremony World Cup 2022.

Satu-satunya yang sudah dipastikan hadir adalah anggota grup Kpop BTS, Jungkook, yang juga menjadi bagian dari soundtrack Piala Dunia 2022.

Rapper Amerika Serikat, Lil Baby, juga disebut akan tampil di pembukaan Piala Dunia.

Ia merilis lagu untuk kompetisi tersebut dengan judul "The World is Yours to Take".

Sementara itu, penyanyi dan juga aktris Kanada, Nora Fatehi, dikabarkan bakal menyanyikan lagu resmi Piala Dunia berjudul Light The Sky.



Black Eyed Peas juga termasuk dalam penampil yang dilaporkan bakal memeriahkan pembukaan Piala Dunia 2022.

Sebelumnya, dua musisi Inggris yaitu Dua Lipa dan Rod Stewart sempat diberitakan masuk dalam daftar penyanyi yang tampil di Piala Dunia 2022.