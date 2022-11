Kumpulan Ucapan Terima Kasih untuk Hari Guru dari Orang Tua Murid, Ada Bahasa Indonesia dan Inggris

SERAMBINEWS.COM - Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Guru Nasional 2022 yang bertepatan pada 25 November 2022.

Seperti pada tahun sebelumnya, ucapan selamat hari guru paling banyak dicari.

Selain itu, anda para orang tua dari wali murid juga bisa memberikan ucapan selamat hari guru karena telah mendidik anak-anak anda dengan ikhlas.

Anda sebagai orang tua bisa menunjukkan rasa terima kasih dengan mengirimkan ucapan selamat hari guru dan juga mengirimkan hadiah untuk para guru di hari istimewa.

Para orang tua berterima kasih kepada para guru karena telah memberikan pendidikan dan membimbing anak-anak anda ke jalan yang benar.

Dilansir Serambinews.com dari laman Best Message, berikut di bawah ini adalah pesan ucapan terima kasih hari guru yang ingin dikirim oleh orang tua anak-anak pada hari perayaan Hari Guru Nasional 2022.

1. A heartfelt Thank You to the most special teacher on Teacher’s Day for helping our child in shaping his future.

Artinya : Terima kasih yang tulus kepada guru paling istimewa di Hari Guru karena telah membantu anak kami dalam membentuk masa depannya.

2. Dear teacher, we parents thank you on teacher’s day for the guidance you have provided our son. He has excelled in all studies and we are much lucky to have you as his mentor.

Artinya : Guru yang terkasih, kami orang tua berterima kasih pada hari guru atas bimbingan yang telah Anda berikan kepada putra kami. Dia unggul dalam semua studi dan kami sangat beruntung memiliki Anda sebagai mentornya.

3. Sending the thankfulness wishes from parents with love on teachers day. Your mentoring has made my son pass out with flying colours and I am much grateful for your love.

Artinya : Mengirim ucapan terima kasih dari orang tua dengan cinta pada hari guru. Pendampingan Anda telah membuat putra saya pingsan dengan warna-warna cerah dan saya sangat berterima kasih atas cinta Anda.

4. Thank you dear teacher for the support you have given to our daughter. On this teacher’s day, we parents send beautiful gifts for you to make the celebration more special.