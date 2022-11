Piala Dunia 2022 - Link Live Streaming Timnas Wales vs Iran, Berikut Prediksi Skor

Penulis: Niken Thalia

SERAMBINEWS.COM - Berikut link live streaming Piala Dunia 2022 Wales vs Iran.

Pertandingan Wales vs Iran berlangsung sesaat lagi di SCTV.

Berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Wales vs Iran jadi laga pembuka matchday kedua di Grup B.

Kedua tim mengincar poin penuh mengingat keduanya belum meraih kemenangan di laga perdana.



Prediksi Skor

Sports Mole: Wales 1-1 Iran

The Analyst: Wales 49 persen - 23 persen Iran, pertandingan dengan hasil imbang 28 persen.

Khelnow: Wales 1-0 Iran

Wasit Qatar Abdulrahman Al Jassim menunjukkan kartu kuning kepada pemain depan Wales Gareth Bale selama pertandingan sepak bola Grup B Piala Dunia Qatar 2022 antara AS dan Wales di Stadion Ahmad Bin Ali di Al-Rayyan, barat Doha pada 21 November 2022. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)



Head to Head

Pertandingan nanti sore merupakan pertama kalinya sepanjang sejarah pertemuan tim.

Wales dan Iran tidak pernah bentrok di pertandingan internasional.

Faktor jarak membuat kedua Tim ini tidak pernah bertemu.

Timnas Wales yang terletak di benua Eropa, sedangkan Iran masuk dalam Asia Barat Daya.

Ditambah Timnas Wales kerap bermain di level Eropa saja, bahkan Piala Dunia 2022 ini merupakan pertama kalinya.

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022

Minggu, 20 November 2022

23.00 WIB: Qatar Vs Ekuador (Grup A)

Senin, 21 November 2022

20.00 WIB: Inggris Vs Iran (Grup B)

23.00 WIB: Senegal Vs Belanda (Grup A)

Selasa, 22 November 2022

02.00 WIB: Amerika Serikat Vs Wales (Grup B)

17.00 WIB: Argentina Vs Arab Saudi (Grup C)

20.00 WIB: Denmark Vs Tunisia (Grup D)

23.00 WIB: Meksiko VS Polandia

Rabu, 23 November 2022

02.00 WIB: Perancis Vs Australia (Grup D)

17.00 WIB: Maroko Vs Kroasia (Grup F)

20.00 WIB: Jerman Vs Jepang (Grup E)

23.00 WIB: Spanyol Vs Kosta Rika (Grup E)

Kamis, 24 November 2022

02.00 WIB: Belgia Vs Kanada (Grup F)

17.00 WIB: Swiss Vs Kamerun (Grup G)

20.00 WIB: Uruguay Vs Korea Selatan (Grup H)

23.00 WIB: Portugal Vs Ghana (Grup H)

Jumat, 25 November 2022

02.00 WIB: Brasil Vs Serbia (Grup G)

17.00 WIB: Wales Vs Iran (Grup B)

20.00 WIB: Qatar Vs Senegal (Grup A)

23.00 WIB: Belanda Vs Ekuador (Grup A)

Sabtu, 26 November 2022

02.00 WIB: Inggris Vs Amerika Serikat (Grup B)

17.00 WIB: Tunisia Vs Australia (Grup D)

20.00 WIB: Polandia Vs Arab Saudi (Grup C)

23.00 WIB: Perancis Vs Denmark (Grup D)

Minggu, 27 November 2022

02.00 WIB: Argentina Vs Meksiko (Grup C)

17.00 WIB: Jepang Vs Kosta Rika (Grup E)

20.00 WIB: Belgia Vs Maroko (Grup F)

23.00 WIB: Kroasia Vs Kanada (Grup F)

Senin, 28 November 2022

02.00 WIB: Spanyol Vs Jerman (Grup E)

17.00 WIB: Kamerun VS Serbia (Grup G)

20.00 WIB: Korea Selatan Vs Ghana (Grup H)

23.00 WIB: Brasil Vs Swiss (Grup G)

Selasa, 29 November 2022

02.00 WIB: Portugal Vs Uruguay (Grup H)

22.00 WIB: Ekuador Vs Senegal (Grup A)

22.00 WIB: Belanda Vs Qatar (Grup A)

Rabu, 30 November 2022

02.00 WIB: Iran Vs Amerika Serikat (Grup B)

02.00 WIB: Wales Vs Inggris (Grup B)

22.00 WIB: Tunisia Vs Perancis (Grup D)

22.00 WIB: Australia Vs Denmark (Grup D)

Kamis, 1 Desember 2022

02.00 WIB: Polandia Vs Argentina (Grup C)

02.00 WIB: Arab Saudi Vs Meksiko (Grup C)

22.00 WIB: Kroasia Vs Belgia (Grup F)

22.00 WIB: Kanada Vs Maroko (Grup F)

Jumat, 2 Desember 2022

02.00 WIB: Jepang Vs Spanyol (Grup E)

02.00 WIB: Kosta Rika Vs Jerman (Grup E)

22.00 WIB: Korea Selatan Vs Portugal (Grup H)

22.00 WIB: Ghana Vs Uruguay (Grup H)

Sabtu, 3 Desember 2022

02.00 WIB: Serbia Vs Swiss (Grup G)

02.00 WIB: Kamerun Vs Brasil (Grup G)

22.00 WIB: Juara Grup A vs Runner up Grup B (16 besar)

Minggu, 4 Desember 2022

02.00 WIB: Juara Grup C Vs Runner up Grup D (16 besar)

22.00 WIB: Juara Grup D vs Runner up Grup C (16 besar)

Senin, 5 Desember 2022

02.00 WIB: Juara Grup B vs Runner up Grup A (16 besar)

22.00 WIB: Juara Grup E vs Runner up Grup F (16 besar)

Selasa, 6 Desember 2022

02.00 WIB: Juara Grup G vs Runner up Grup H (16 besar)

22.00 WIB: Juara Grup F vs Runner up Grup E (16 besar)

Rabu, 7 Desember 2022

02.00 WIB: Juara Grup H vs Runner up Grup G (16 besar)

Jumat, 9 Desember 2022

22.00 WIB: Perempat Final 1

Sabtu, 10 Desember 2022

02.00 WIB: Perempat Final 2

22.00 WIB: Perempat Final 3

Minggu, 11 Desember 2022

02.00 WIB: Perempat Final 4

Rabu, 14 Desember 2022

02.00 WIB: Semifinal 1

Kamis, 15 Desember 2022

02.00 WIB: Semifinal 2

Sabtu, 17 Desember 2022

22.00 WIB: Perebutan Tempat Ketiga

Minggu, 18 Desember 2022

22.00 WIB: FINAL

