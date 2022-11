Iran Punya Modal Lawan AS Usai Menang dari Wales

DOHA - Dua gol yang dicetak pada waktu tambahan babak kedua membawa timnas Iran menaklukkan Wales dalam lanjutan pertandingan Grup B Piala Dunia 2022 di Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Jumat (25/11/2022) malam.

Punggawa Iran yang unggul jumlah pemain sejak menit 86, benar-benar memanfaatkan keunggulan tersebut.

Rouzbeh Cheshmi serta Ramin Rezaeian sukses mencetak gol pada waktu tambahan.

Hasil ini sekaligus membangkitkan mereka setelah di partai perdana dihajar Inggris dengan skor telak 6-2, Senin (6/11/2022).

Kemenangan ini mengantarkan Iran menduduki peringkat kedua klasemen sementara dengan torehan tiga poin, sedangkan Wales harus puas berada di posisi juru kunci dengan satu poin.

Posisi Iran bisa saja tergeser bila AS mampu mengalahkan The Three Lions-julukan Inggris-dalam duel Sabtu (26/11/2022) dini hari.

Keberhasilan mengatasi perlawanan Gareth Bale dkk menjadi modal untuk menghadapi musuh abadinya, timnas Amerika Serikat.

Anak-asuh Carlos Queiroz akan menghadapi pasukan dari Paman Sam pada Rabu (30/11/2022).

Duel seteru abadi akan dipentaskan di Stadion Al-Thumama.

Boleh jadi, pertandingan dua negara ini selalu dinantikan oleh publik sepakbola dunia.

Jujur saja, Iran dan Amerika Serikat baru satu kali bertemu pada pertandingan internasional.

Pertemuan tersebut terjadi di Piala Dunia pada 22 Juni 1998.

Saat itu, Iran mampu meraih kemenangan atas Amerika Serikat dengan skor 2-1.

Dalam pertandingan penuh drama dengan tekel di di Stade de Gerland, Lyon, sepasang gol punggawa Iran dilesatkan Hamid Estili lima menit sebelum turun minum.