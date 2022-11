Ini 7 Tips Cegah Perceraian, Belajar dari Kasus Istri Ramai Gugat Suami di Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM - Setidaknya ada tujuh tips cara mencegah perceraian dalam sebuah pernikahan sebagaimana belajar dari kasus istri ramai gugat suami di Aceh Besar.

Diketahui sebanyak ratusan perkara masuk Mahkamah Syariah Jantho, Kabupaten Aceh Besar hingga November 2022.

Tertinggi adalah kasus istri gugat suami untuk bercerai.

Latar belakangnya karena masalah ekonomi, pertengkaran hingga pisah bertahun-tahun.

Mengatasi hal tersebut, Serambinews.com merangkum tujuh tips cara mencegah perceraian dalam sebuah pernikahan sebagaimana disarikan dari Psychology Today seperti yang berikut ini.

1. Mengenal Cikal Bakal Perceraian

Data penelitian selama puluhan tahun menunjukkan bahwa kritik, sikap membela diri, menyalahkan, dan menutup diri adalah empat prediktor atau cikal bakal perceraian.

Hal itu disampaikan Ann Emas Buscho PhD, pakar parenting yang juga penulis The Parent's Guide to Birdnesting: A Child-Centered Solution to Co-Parenting During Separation and Divorce.

Bahkan, ketika ada hinaan terhadap pasangan, percayalah bahwa perceraian itu hampir tak terelakkan.

Penghinaan mungkin muncul ketika salah satu pasangan sekadar memutar mata atau mengerutkan bibir saat berbicara.

Baca juga: Para Istri di Aceh Besar Ramai-ramai Minta Cerai ke Mahkamah Syariah Jantho, Apa Masalahnya?

2. Pentingnya Humor dan Kasih Sayang

Humor dan kasih sayang sangat penting dalam sebuah ikatan pernikahannya.