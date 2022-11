Aksi Chika Jessica Nekat Melamar Song Joong Ki di Fan Meeting, Penonton Langsung Heboh

Chika Jessica mengundang gelak tawa penonton lantaran mengajak Song Jong Ki menikah dengannya.

SERAMBINEWS.COM - Ada yang menarik dalam acara fan meeting dengan Song Joong Ki di Jakarta baru-baru ini.

Aktor Korea Selatan itu terbang ke Jakarta untuk menghadiri dua even brand lokal sekaligus.

Ini merupakan kali kedua bagi mantan suami aktris Song Hye Kyo itu menginjakkan kaki di Tanah Air.

Momen lucu tersaji dalam acara meet and greet aktor Korea Selatan Song Joong Ki yang digelar produk kecantikan Scarlett Whitening, Sabtu (26/11/2022).

Bukan hanya penggemar Song Joong Ki yang hadir, para artis seperti Ayu Ting-Ting, Ashanty, hingga Chika Jessica juga datang ke acara tersebut.

Kehadiran Chika Jessica semakin menambah kemeriahan acara lewat aksi kocaknya yang melamar Song Joong Ki.

Chika Jessica mengundang gelak tawa penonton lantaran mengajak Song Jong Ki menikah dengannya.

Chika yang duduk di kursi penonton tiba-tiba berdiri, lalu berjoget, kemudian dia berteriak "Gyeolhon Haja".

Kata tersebut menunjukkan ketika seseorang mengajak untuk menikah yang dalam bahasa Indonesia artinya "nikah yuk".

Song Joong Ki sempat tak mendengar ucapan Chika, kemudian Boy William yang menjadi MC, mengulang kembali pertanyaannya.

Song Joong Ki langsung tersenyum dan terlihat kebingungan mau menjawab apa.

Lantas, Boy William membisiki Song Jong Ki soal jawaban ajakan tersebut.

"No, thank you," kata Song Joong Ki sambil tertawa dan kemudian melirik ke arah Boy William.