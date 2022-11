Di Depan Song Joong Ki, Boy William Perkenalkan Ayu Ting Ting Sebagai Pacar, Ini Reaksi Sang Biduan

Dalam video yang beredar, Boy William awalnya meminta Ayu Ting Ting untuk berdiri untuk memperkenalkannya kepada Song Joong Ki.

SERAMBINEWS.COM - Hubungan Boy William dengan Ayu Ting Ting diketahui sempat renggang.

Keduanya bertemu kembali saat Boy William menjenguk Ayu Ting Ting di rumah skait belum lama ini.

Kini, tampaknya presenter itu sudah siap untuk go public dengan sang biduan.

Presenter Boy William memperkenalkan Ayu Ting Ting sebagai pacarnya di depan aktor Song Joong Ki.

Song Joong Ki menghadiri meet and greet yang diadakan brand kecantikan Scarlett Whitening milik Felicya Angelista pada Sabtu (26/11/2022).

Boy William didapuk menjadi MC dan banyak tamu artis yang hadir di acara tersebut.

Dalam video yang beredar, Boy William awalnya meminta Ayu Ting Ting untuk berdiri untuk memperkenalkannya kepada Song Joong Ki.

"That one in the green, stand up, chagiya. Her name is Ayu Ting Ting, uri chagiya. (Itu yang pakai baju hijau, berdiri, Sayang. Namanya Ayu Ting Ting, kekasih saya)," ucap Boy William.

Baca juga: Foto Bareng Song Joong Ki: Arsy Hermansyah: Rasanya Campuk Aduk

"Yeoja Chingu (pacarku)" ujar Boy William kepada Song Joong Ki.

"Chagiya" merupakan panggilan sayang yang biasa dipakai sepasang kekasih di Korea Selatan.

Song Joong Ki tampak melihat Ayu Ting Ting dan mengerti ucapan dari Boy William.

Namun Ayu Ting Ting terlihat mengelak dan membantah dengan gerakan menyilangkan tangan.

"Bukan," ujar Ayu Ting Ting dalam bahasa Korea sambil menyilangkan tangan.

"No? No?" kata Song Joong Ki.

"Oh mau ribut lagi? Baru baikan," ucap Boy Wilillam ke Ayu seraya bercanda.

Momen Boy William mengakui Ayu Ting Ting sebagai pacarnya itu pun langsung menjadi perbincangan hangat warganet.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Boy William Perkenalkan Ayu Ting Ting sebagai Pacarnya ke Song Joong Ki

Baca juga: Aksi Chika Jessica Nekat Melamar Song Joong Ki di Fan Meeting, Penonton Langsung Heboh