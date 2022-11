VIDEO 229 Pengungsi Rohingya di Aceh Utara ke Eks Kantor Imigrasi Lhokseumawe

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe



SERAMBINEWS.COM - Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mendukung Pemerintah Indonesia dan para mitra kemanusiaan terkait untuk memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan kepada 229 pengungsi Rohingya yang diselamatkan di lepas pantai Aceh Utara.

Selain itu, IOM bekerja sama dengan pihak berwenang setempat untuk mendapatkan persetujuan pemindahan ke lokasi baru di Peunteut atau bekas kantor Imigrasi, Lhokseumawe.

Pemindahan ke tempat penampungan sementara secara signifikan dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan serta penyediaan bantuan kemanusiaan dasar bagi para pengungsi Rohingya ini.

Kepala Misi IOM di Indonesia, Louis Hoffmann, mengatakan, kelompok terbaru ini terdiri dari 78 anak, 44 perempuan dan 107 laki-laki, semuanya diyakini telah menghabiskan lebih dari sebulan di laut selama perjalanan dari Cox's Bazar, Bangladesh.

Hoffmann menambahkan bahwa IOM mengapresiasi Pemerintah Indonesia baik di tingkat lokal maupun nasional karena menampung kelompok rentan ini dan memberi mereka tempat tinggal sementara.

Untuk diketahui, bantuan kemanusiaan IOM untuk pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh didanai langsung oleh U.S. Department of State’s Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM) dan European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO).(*)

